Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cep telefonundan kontrol edilebilen ve 65 dereceye kadar ısınabilme özelliğine sahip Ramsey Isıtan Ceket, Google Play Store veya App Store üzerinden kolayca indirilebilen ‘’Warm Health’’uygulaması üzerinden ya da ceket üzerindeki ısıtma panelinden kontrol edilebiliyor. On metreye kadar bir mesafeden sıcaklık ayarlama imkânı sunan teknoloji, ceketin giyilmeden önce ısıtılmasına imkân sağlıyor. Ceketin ısıtma sisteminin etkin olması için gereken powerbank de RAMSEY tarafından Isıtan Ceket ile hediye olarak sunuluyor.