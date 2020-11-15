Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sosyal medya kullanıcıları düşünülerek geliştirilen Mi 10T, 64 MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 MP ultrageniş açılı kamera ve 5 MP makrokamera ile birlikte üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Ön tarafta ise 20 MP selfie kamerası bulunuyor. Mi 10T serisinin en dikkat çeken özelliği ise fotoğraf modları. Cihazlarda bulunan altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip fotoğraflar çekebilmenize imkan tanıyor. Photo Clones özelliğiyle de dört farklı pozunuzu tek bir fotoğrafa yerleştirebiliyorsunuz. Seri çekim özelliği ise kullanıcıların videoya da dönüştürülebilen bir zaman aralığı ile fotoğraflar oluşturma imkânı tanıyor. Üç yeni fotoğraf filtresi (Cyberpunk, Gold vibes ve Black ice) ruh hâlinizi fotoğraflarınıza aktarmaya yardımcı olurken Video Clones özelliği kendinizi iki farklı sahneyle tek bir videoda birleştirebilmenizi sağlıyor. Dual Video özelliğiyle de hem ön hem arka kamera ile aynı anda kayıt yapabiliyorsunuz.

Teknik özelliklerine bakıldığında Mi 10T Pro ve Mi 10T, 144 Hz yenileme hızına sahip. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar yüksek güç tüketimi ve tutarsız kare hızlarına sebep olabilir. Ancak AdaptiveSync ekran bu problemi ortadan kaldırıyor ve filmi 48 Hz’de, TV dizilerini 50 Hz’de, internetten 30 Hz video izleyebilmenizi, 60 Hz’de sosyal medyada gezebilmenizi ya da 144 Hz’ye kadar oyun oynayabilmenizi sağlıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Mi 10T Pro ve Mi 10T, 8K video ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 33W şarj desteğine sahip Mi 10T Pro 5.799 TL’den, Mi 10T ise 4.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.