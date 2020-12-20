Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık, oyuncular Game Garaj oyuncu bilgisayarlarını, showroom’da deneyimleyebilecek. Game Garaj, satışa başladığı Şubat 2020 tarihinden bu yana kendi markası altında notebook ve masaüstü bilgisayarların başarılı satışının dışında, eylül-kasım aylarında NVIDIA RTX 30 serisi ekran kartlarını global lansman tarihleri ile aynı anda satışa sunarak RTX 30 serisi grafik kartlarında Türkiye’de yüzde 45’lik bir pazar payı yakaladı. Game Garaj’ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras “Oyun pazarı 2018'de 850 milyon dolardı. 2019'da bir miktar geriledi. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle bir milyar doları aşması bekleniyor. Biz 2020 yılında Game Garaj markalı 10.000 adedin üzerinde ve diğer uluslararası markalar ile birlikte yaklaşık 20.000 adet masaüstü ve taşınabilir bilgisayarı tüketicilerle buluşturduk. Şirket ciromuz ise 120 milyon TL’yi geçti. 2021de yeni notebook ve PC’lerimiz satışa sunacağız” dedi.