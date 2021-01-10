Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Redmi 9T 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran ile dikkat çekiyor. Ekrandaki kamera 8 MP çözünürlüğünde selfie fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. 48 MP'lik bir ana kamera ile gelen telefon, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensöre de sahip. Telefon gücünü ise Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dâhili depolama alanı eşlik ediyor. 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerindeki pil ise Redmi 9T'nin en büyük artılarından biri.