Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'de WhatsApp tartışmaları sürerken, alternatif sosyal medya uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Avukat Emre Avşar ile Barış Karaoğlan'ın danışmanlığında geliştirilen Avukapp, bütün avukatların hizmetine sunuldu. Uygulamayı kullanabilmek için avukat ya da stajyer olma şartı aranıyor. Uygulamada gelen talepler öncelikle bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve baro kayıtları ile uyuşması teyit edildikten sonra başvurular aktif hâle getiriliyor. Google Play Store ve Apple Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulamanın yardımlaşma talepleri ile birlikte avukatlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmesi bekleniyor.

Peki uygulamanın içeriğinde neler var?

¥ Avukatlar, kendilerine özel bir profil oluşturabiliyor.

¥ Avukatlar anasayfa üzerinden uygulamayı dilediği gibi kullanabilecek, fotoğraf paylaşabilecek, hashtag’ler yardımıyla paylaşım yapabilecek.

¥ Yardıma ihtiyaç duydukları konularda uygulamada kayıtlı meslektaşlarıyla mesajlaşabilecekler.

¥ Böylelikle WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar üzerinden avukatların farklı farklı gruplar kurarak iletişime geçmesi yerine, tek bir uygulamada hem sosyal medya hem de mesleki yardımlaşma için kullanabilecekleri bir uygulamaları olmuş oldu.