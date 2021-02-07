Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Saat 10.00 ve 24.00 arasında bir saat aralıklarla hizmet verecek olan İstegelsin'in Eskişehir’e özel kampanyaları olacak. İlk etapta Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerine gidecek olan İstegelsin, soğuk zincir bozulmadan, taptaze ürünleri market fiyatına kullanıcılarına ulaştıracak. İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, 7 binden fazla ürün çeşidi ile hızlı, pratik ve güvenilir alışveriş tecrübesini sunduklarını belirterek “Amacımız her zaman olduğu gibi bir süpermarketten çok daha fazlasını sunmaya devam etmek” dedi.