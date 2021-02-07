Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,8 inç büyüklüğe sahip LG Wing'te “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı ekran bulunuyor. LG Wing ‘Döndürme Modu’ndayken telefonun ön yüzü 90 derecelik açıyla dönerek ana ekranı, ikinci ekran üzerinde yatay şekilde konumlandırıyor. Böylelikle kullanıcılar her iki ekranda tek bir uygulamayı genişleterek açabildikleri gibi, iki ekranda iki farklı uygulama da kullanabiliyorlar. Bu da, LG Wing sahiplerinin film ya da dizi izlerken arkadaşları ile sohbet etmelerine, oyun oynarken diğer ekrandan yönlendirmeleri takip etmelerine imkâan tanıyor. İkinci ekran yalnızca cihazın görüntülenebilir alanını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ana ekran yatay moddayken bir tutuş işlevi görüyor. Tutma kilidi (Grip Lock) etkinleştirildiğinde, ikinci ekran saat ve tarih gibi yararlı bilgileri görüntülüyor ve yanlışlıkla dokunmaları engelliyor. LG Wing sahipleri, ikinci ekranın sağ üst köşesinde beliren kayan simge ile videoyu duraklatmadan veya başka bir pencereye geçmeden video ve ses ayarlarını değiştirebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

¥ İşletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)

¥ Çip: Snapdragon ile entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF

¥ Ekran: Ana ekran 6.8-inch FHD+ P-OLED FullVision. İkinci ekran 3,9-inch G-OLED

¥ Kamera: Arkada 64 MP Ultra Yüksek Çözünürlük, 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera, 12 MP Ultra Geniş Büyük Piksel. Önde ise 32 MP Geniş Açılı Kamera

¥ Hafıza: 8 GB RAM / 128 ROM / microSD (2 TB’a kadar destekli)

¥ Pil: 4.000 mAh