Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Mehmet Akif Ersoy ne güzel demiş:

Gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen, bir Sinan gerek bir de Süleyman.

Bir gün telefonum çaldı. Arayan kişi Cemil Şahin’di. Ünlü minare ve kubbe fotoğrafçısı. Beni İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından bir olan Süleymaniye Camii’nin fotoğraf çekimleri için davet etti. Hiç düşünmeden kabul ettim. Türkiye’nin sayılı kadın fotoğrafçılarından Saime Güler ve mobil fotoğrafçı Cem Kıvırcık da orada. Fotoğraf duayenlerinin yanında ben amatör kalsam da... Ama ne heyecan! Süleymaniye’nin üç şerefeli minaresi Cevahir’e çıkıyoruz. Minarenin dar koridorundan ağrı ağır göğe doğru bir yolculuk. Elimde Samsung Galaxy S21 Ultra var. Ben de telefonu deneyimleyeceğim.



Yorucu bir yolculuktan sonra ilk şerefeye ulaşıyoruz. Ve Sinan’ın o muhteşem eseri. Asırlara meydan okuyan kubbesiyle...

İstanbul'da bahar havası var. Ama yukarıda sanki fırtınalar esiyor. Düşünüyorum yarım asır boyunca rüzgâra nasıl direndi diye. Sonra o muhteşem manzara beliriyor karşımda. İstanbul’u hiç böyle görmemiştim. Bir tarafta Süleymaniye, diğer tarafta Galata ve altın boynuz Haliç. Minarede bir tur atıyorum; Sultanahmet ve Ayasofya... Beyazıt Kulesi ve arkada Marmara... Hepsi topu topu üç metrekare alanda...

Ellerim buz gibi. Samsung Galaxy S21 Ultra telefonu cebimden çıkarıyorum. Samsung ocak ayında yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S21 Ultra’yı tanıtmıştı. Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısını oluşturuyor. Çekimlere kubbeden başlıyorum. Heyecanla fotoğraf çekiyorum. Belki bir daha nasip olmaz diye.

S21 Ultra 100x zom özelliğine sahip. Arada bir zum yapıyorum. Filtrelerini deniyorum.

Dörtlü arka kamerada bulunan geliştirilmiş 108 MP profesyonel düzey sensör sayesinde 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, en az üç kat daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy akıllı telefonlarda bir ilk olarak ön ve dörtlü arka lensler dâhil, bütün lenslerde 60 fps’de 4K çekim yapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor.



S21 Ultra, özellikle geniş açı ile başarılı işler çıkarıyor. Tarihî yarımada, Haliç İstanbul Boğazı ve Kadıköy tek kareye sığıyor.

Fotoğraf çekimleri 10x zomdan sonra yapay zekâ devreye giriyor. Zum, 100x’e çıktığında fotoğraf kalitesi biraz düşüyor diyebilirim.

S21 Ultra ön ve arka kamera ile aynı anda çekim de yapabiliyor. Canlı küçük resimler özelliğiyle ise ön izleme yaparak açı değiştirilebiliyor, yakın plan veya geniş çekim arasında geçişler gerçekleştirilebiliyor.

Minarede yaklaşık iki saat kalıyorum. Akşam yüzünü gösterirken ben rüzgâra yenik düşüyorum. İstanbul’un loş ışıkları altında fotoğraf çekme hayalim kısa süreli de olsa sona eriyor.