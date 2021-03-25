Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens Akıllı Altyapılar, KNX Touch Control TC5 oda operatörü ünitesini tanıttı. Verilen bilgiye göre KNX TC5, pasif binaları uyarlanabilir hale getirerek akıllı bina teknolojilerinin gelişimini hızlandırıyor. Ayrı ayrı konfigüre edilebilen kontrolleri sayesinde kolay bir şekilde kullanılabilen cihaz, ilgili tüm fonksiyonların çalıştırılmasını ve görüntülenmesini sağlıyor. Dokunmatik ekranı sayesinde konferans odaları, ofisler ve oteller gibi ticari binalarda kullanılabiliyor. Touch Control TC5, esnek montaj konseptiyle dünya genelinde kullanılabiliyor.

Dijitalizasyon, binaları modern ve daha akıllı yapılara dönüştürmeye devam ediyor. Akıllı bina çözümlerine Control TC5 ile yenilik kattıklarını belirten Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar Bina Ürünleri Direktörü Mert Ulaş, “Akıllı binalar, üretkenliğe olumlu yönde katkıda bulunmak için yeni fırsatlar sunuyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yeni Touch Control TC5 gibi oda operatörü üniteleri, sensörler tarafından toplanan değerleri, KNX üzerinden topluyor ve her oda kullanıcısı için iç mekanda mükemmel iklim ve aydınlatma koşulları oluşturabiliyor” dedi.

Verilen bilgiye göre, yeni oda kontrolörü, havalandırma ve iklimlendirme de dahil olmak üzere odadaki anahtarlama, aydınlık seviyesini ayarlama, renk ve renk sıcaklığı (insan odaklı aydınlatma) kontrolünün yanı sıra gölgelendirme ve HVAC gibi uygulamaları kapsıyor. Radyatör ya da yerden ısıtma kontrolünden, VRF'ye, Fan Coil'den, VAV'ye kadar, HVAC sistemlerine uygun kontrol ara yüzleri sunuyor. Touch Control TC5, iç mekandaki havanın sağlıklı olmasını sağlamak için mevcut PM2.5 veya CO2 değerine dayalı otomatik fan kontrolü sunuyor ve fan hızını havadaki kirletici madde miktarına bağlı olarak ayarlıyor. Dış sıcaklık hızlı bir şekilde düştüğünde donmaya karşı koruma moduna otomatik olarak geçmek veya parlaklık belirli bir seviyeyi aştığında panjurları kapatmak gibi ek kontrol fonksiyonları kolayca uygulanabiliyor.

Binalar daha akıllı hale geldikçe daha fazla cihaz ve kablo ihtiyacı doğuruyor. Dokunmatik Kontrol TC5 artan cihaz ve kablo ihtiyacını azaltmaya yardımcı olurken tüm oda fonksiyonları tek bir cihazda görüntülenip yönetilebiliyor. Yeni dokunmatik panel, farklı duvar kutularıyla uyumlu olduğundan montaj ve kurulum kolaylığı sağlıyor. Simgeler, tasarım ve ekran koruyucu, müşterilerin markalama ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebiliyor. Gösterge ekranı otomatik açılıp kapanabildiği için enerji tasarrufu sağlıyor. İşletim kontrolleri, konfigürasyon sırasında belirlenen bir şifre veya veri yolu ile istendiği zaman kilitlenebiliyor veya açılabiliyor. Kolay projeleri verimli bir şekilde uygulamak için başka hiçbir merkezi kontrolöre ihtiyaç duymayan yeni oda operatörü ünitesi, çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor.