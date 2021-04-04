Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

EufyCam 2C kablosuz ev güvenlik kamera sistemi hem gece hem gündüz, iç mekânlarda ve açık havada kullanılabiliyor. Canlı yayın özelliği de bulunan EufyCam 2C, görüntüleri 1080p HD kalitesinde kayıt edebiliyor. Kişi algılama teknoloji sayesinde insanları objelerden ve hayvanlardan ayırabilen eufyCam 2C, kameranın hareketi algılayacağı alanları özelleştirebilmenize de imkân veriyor. 16 GB eMMC video hafızası bulunan EufyCam 2C, tek şarjla altı ay kullanılabiliyor. Eufy Security 2K pan & Tilt Indoor ise 128 GB’a kadar hafıza kartı ile 12 güne kadar kayıt yapabiliyor.