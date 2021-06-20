Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Enco X, Oppo’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen kulaklıklar hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece toplu taşımada maksimum gürültüyü önlemeyi, kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak için gürültü önleme modunu, etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan Oppo Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor.

OPPO Enco Air kablosuz kulaklık tüketiciyle buluştu Oppo, Enco serisinin yeni modeli OPPO Enco Air kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

DOKUNMATİK RAHATLIĞI

Kulaklık, dokunmatik özellikleriyle rakiplerinden ayrışıyor. Kulaklıkların herhangi birine çift tıklayarak bir sonraki şarkıya geçebilir, gelen aramaya cevap verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz. Üç defa tıkladığınızda ise akıllı asistan harekete geçiyor. Kulaklıkların herhangi birini kaydırarak ses düzeyini kontrol edebilir, bir saniye basılı tuttuğunuzda iki gürültü önleme modundan birini seçebilirsiniz. Ayrıca şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Siyah ve beyaz renklere sahip Oppo Enco X’in Türkiye fiyatı 1.499 TL.

Yerli üretim Oppo Reno5 Lite raflarda yerini aldı Çinli Oppo, ilk yerli cep telefonu modeli Oppo Reno5 Lite'ı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. Oppo'nun Tuzla'daki tesisinde üretilen cihazın satış fiyatı ise 4.299 TL olarak açıklandı.