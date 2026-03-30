Piyasalarda bu hafta 4 kritik gündem takip edilirken; ilk sırada yer alan jeopolitik riskler cephesinde Hark Adasına operasyon riski, yüksek petrol fiyatları, Husilerin çatışmalara dahil olması gibi gelişmeler öne çıkıyor. Çarşamba İSO Türkiye İmalat PMI ve cuma mart enflasyon verisi ile ABD istihdam rakamları diğer önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu arada Ekonomist Tuncay Turşucu, borsa için kritik uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Jeopolitik risklerdeki artış, iç piyasada da özellikle borsa cephesindeki fiyatlamalara yansıyor. BİST 100 endeksi geçen hafta %-2,86 düşüşle 12.698 seviyesinden kapanış yaptı. Piyasanın lokomotif sektörlerinden “bankacılık” endeksindeki gerileme ise %-6,6 olarak gerçekleşti. Bu hafta da piyasada 4 kritik gündem öne çıkıyor. Jeopolitik riskler ilk sırada yer alırken; piyasalar yeni haftaya 3 bin 500 ABD askerinin Orta Doğu’ya ulaşması, Hark Adasına askeri operasyon riski, yüksek petrol fiyatları, Yemen’deki Husilerin çatışmalara dahil olması gibi gelişmelerle başlıyor. Asya borsaları da haftanın ilk gününde düşüşle açıldı. Japonya endeksinde ilk işlemlerde %-3’ün üzerinde kayıplar yaşanıyor.

DİKKATLER ENFLASYONDA

3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart enflasyon verisi, ikinci gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının ardından enflasyonda yükseliş beklentileri öne çıkmıştı. Mart ayında TÜFE’nin aylık bazda %2,35’e yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

SANAYİ NASIL ETKİLENDİ?

1 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI mart verisi açıklanacak. Şubatta endeks 48,1 seviyesinden 49,3’e yükselmiş ve Nisan 2024’ten bu yana en yüksek değerine ulaşmıştı. Orta Doğu’daki savaşın başladığı mart ayında sanayideki ilk tepkileri göstermesi bakımından bu veri dikkatle takip edilecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında 18 yılın şoku! Küresel kriz sonrası en kötü ay

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM

Küresel piyasalarda ise ABD’de cuma günü açıklanacak mart ayı tarım dışı istihdam rakamları izlenecek. Şubatta istihdamda 92 bin kişilik beklenmeyen düşüş yaşanmıştı. Mart ayında ise 56 bin kişilik artış bekleniyor. Petrolle birlikte ABD’de de enflasyon beklentilerinde artış yaşanırken, istihdam piyasasından gelecek sinyaller, FED fiyatlamaları açısından önemli olacak.

BORSADA BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu “Hisse senedi piyasaları için iyimser günlerde değiliz” uyarısında bulunarak “BİST 100 endeksinin 12.400 seviyesini test etme ihtimali yükseldi. Bu senaryo, ancak borsa 13.400 üzerine yerleştiğinde iptal olacaktı. Ancak bu gerçekleşmedi. Endekste 12.200-12.400 destek bölgesi altına gelinmesi durumunda ise borsada baskı artabilir ve 11.700 desteğini konuşmaya başlarız” görüşünü paylaştı. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da açığa satış yasağını 10 Nisan 2026'ya kadar uzattı.

