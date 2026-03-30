Muhittin Böcek'in danışmanı da gözaltına alındı!
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturmasında Böcek'in danışmanı ve bir belediye personeli gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında eski Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakim karşısına çıkarken, yeni gelişmeyle Muhittin Böcek'in danışmanı ve bir belediye personeli daha gözaltına alındı.
- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.
- Soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 41 şüpheli 16 Mart günü ilk defa hakim karşısına çıktı.
- 702 sayfalık iddianamede 26 eylem yer alıyor.
- Eski Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında 'nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'suçu meslek edinen kişi' suçlamaları bulunuyor.
- Soruşturmada Muhittin Böcek'in danışmanı ve bir belediye personeli daha gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında eski Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de bulunduğu 5’i tutuklu 41 şüpheli, 16 Mart günü ilk defa hakim karşısına çıkmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
POLİTİKA
İBB soruşturmasında Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı
702 SAYFALIK İDDİANAME
702 sayfalık iddianamede suç unsuru tespit edilen 26 eylem yer almış, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek için "nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "suçu meslek edinen kişi" suçlamaları yöneltilmişti.
DANIŞMANI DA GÖZALTINDA
Söz konusu soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Muhittin Böcek'in danışmanı ve bir belediye personeli daha gözaltına alındı.
