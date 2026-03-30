Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturmasında Böcek'in danışmanı ve bir belediye personeli gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında eski Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de bulunduğu 5’i tutuklu 41 şüpheli, 16 Mart günü ilk defa hakim karşısına çıkmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA İBB soruşturmasında Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı

702 SAYFALIK İDDİANAME

702 sayfalık iddianamede suç unsuru tespit edilen 26 eylem yer almış, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek için "nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "suçu meslek edinen kişi" suçlamaları yöneltilmişti.

DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Söz konusu soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Muhittin Böcek'in danışmanı ve bir belediye personeli daha gözaltına alındı.

