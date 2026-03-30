Bir zamanlar dayanıklılığıyla övünüyordu: Volvo güvenilirlik sıralamasında neredeyse sona düştü
Uzun yıllar geliştirdiği donanımlar ve teknolojilerle güvenlik denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, son araştırmalarda beklentilerin çok altında kalarak şaşırttı.
J.D. Power'ın 2026 Araç Güvenilirlik Araştırması'na göre Volvo, dayanıklılık imajına rağmen güvenilirlik sıralamasında sondan ikinci sırada yer alarak şaşkınlık oluşturdu.
- Volvo sahipleri 100 araç başına 296 sorun rapor etti.
- Bu skorla Volvo, Volkswagen (301), Jeep (267) ve Land Rover (274) gibi markaların gerisinde kaldı.
- Volvo'nun 2025 yılındaki performansına göre ciddi bir gerileme yaşandığı belirtiliyor.
- Araştırmada sorunların kaynağının özellikle yazılım ve elektrikli motorlar olduğu vurgulanıyor.
- Volvo'nun ürün gamına elektrikli ve hibrit modelleri dahil etmesi ve yazılım tarafındaki zorluklar bu düşüşte etkili oldu.
Volvo denilince akla gelen ilk şey güvenlikse, ikinci sırada genellikle dayanıklılık ve sorunsuzluk gelir. Marka, geçmişteki reklam kampanyalarında araçlarının sağlam yapısını, güvenlik inovasyonları kadar sık vurgulardı. Ancak son yayınlanan J.D. Power’ın 2026 Araç Güvenilirlik Araştırması'na göre Volvo durumu şaşkınlık oluşturdu.
Yeni otomobil ve kamyonların güvenilirliğini, her 100 araç başına sahipleri tarafından bildirilen sorun sayısı ile ölçen araştırmada, Volvo sondan ikinci sırada yer aldı.
Yapılan ankette Volvo sahipleri 100 araç başına 296 sorun rapor etti. Bu skorla Volvo; Volkswagen (301) ile listenin dibini paylaşırken, kronik sorunlarıyla bilinen Jeep (267) ve Land Rover (274) gibi markaların bile gerisinde kaldı. Sektör ortalaması ise 100 araç başına 204 sorun olarak belirlendi.
Bu sonuç, markanın 2025 yılındaki performansına göre de ciddi bir gerileme gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 242 sorunla 31 marka arasında 23. sırada yer alan Volvo, sektör ortalamasının altında kalsa da bu yılki kadar kötü bir tablo çizmemişti.
SORUNUN KAYNAĞI: YAZILIM VE ELEKTRİKLİ MOTORLAR
2026 yılındaki bu düşüş, J.D. Power'ın vurguladığı genel sektör trendleriyle de örtüşüyor. Analistler, özellikle uzaktan (OTA) yazılım güncellemeleri konusunda kullanıcıların ciddi hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor. Ayrıca, şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) ve tamamen elektrikli araçların, geleneksel benzinli ve hibrit motorlara göre daha fazla sorun çıkardığı görüldü.
Volvo’nun son yıllarda ürün gamındaki elektrikli ve hibrit modelleri artırması ve yazılım tarafında yaşadığı zorluklar, bu sonucu kaçınılmaz kıldı.
DAYANIKLILIKTAN LÜKSE GEÇİŞ
Geçmişte Volvo reklamları "dayanıklı mallara yatırım yapın" veya "Volvo'nuzu ondan nefret ediyormuşçasına kullanın" gibi sloganlarla markayı konumlandırıyordu. Ancak günümüzde İsveçli dev, Alman rakipleri gibi dayanıklılıktan ziyade teknoloji, tasarım ve lüks vurgusuna yönelmiş durumda.
Volvo artık sadece dayanıklı bir araç değil, bir lüks tüketim ürünü olarak pazarlanıyor. Son dönemde EX30 modelinde yaşanan yazılım hataları ve pazar stratejilerindeki değişimler markayı zorlasa da Volvo, yeni nesil elektrikli araçlarıyla bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.
|Sıra
|Marka
|PP100 Puanı
|1
|Lexus
|151
|2
|Buick
|160
|3
|MINI
|168
|4
|Cadillac
|175
|5
|Chevrolet
|178
|6
|Subaru
|181
|7
|Porsche
|182
|8
|Toyota
|185
|9
|Kia
|193
|10
|Nissan
|194
|11
|BMW
|198
|12
|Hyundai
|198
|13
|Industry
|204
|14
|Genesis
|208
|15
|Mitsubishi
|208
|16
|Mazda
|210
|17
|Honda
|211
|18
|Ram
|216
|19
|Lincoln
|217
|20
|Ford
|228
|21
|GMC
|229
|22
|Acura
|233
|23
|Infiniti
|233
|24
|Mercedes-Benz
|235
|25
|Audi
|244
|26
|Jeep
|267
|27
|Land Rover
|274
|28
|Volvo
|296
|29
|Volkswagen
|301
|30
|Tesla^
|226
NCAP TESTLERİNDEN 5 YILDIZ ALIYOR
Öte yandan, Volvo'nun Euro NCAP testlerine bakıldığında farklı bir tablo çıkıyor. Dünyaca ünlü markla, 2017 ve 2018'de toplam 6, 2022, 2024 ve 2025'te girdiği toplam 3 testten de 5 yıldız almayı başardı.