Uzun yıllar geliştirdiği donanımlar ve teknolojilerle güvenlik denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, son araştırmalarda beklentilerin çok altında kalarak şaşırttı.

Volvo denilince akla gelen ilk şey güvenlikse, ikinci sırada genellikle dayanıklılık ve sorunsuzluk gelir. Marka, geçmişteki reklam kampanyalarında araçlarının sağlam yapısını, güvenlik inovasyonları kadar sık vurgulardı. Ancak son yayınlanan J.D. Power’ın 2026 Araç Güvenilirlik Araştırması'na göre Volvo durumu şaşkınlık oluşturdu.

Yeni otomobil ve kamyonların güvenilirliğini, her 100 araç başına sahipleri tarafından bildirilen sorun sayısı ile ölçen araştırmada, Volvo sondan ikinci sırada yer aldı.

Yapılan ankette Volvo sahipleri 100 araç başına 296 sorun rapor etti. Bu skorla Volvo; Volkswagen (301) ile listenin dibini paylaşırken, kronik sorunlarıyla bilinen Jeep (267) ve Land Rover (274) gibi markaların bile gerisinde kaldı. Sektör ortalaması ise 100 araç başına 204 sorun olarak belirlendi.

Bu sonuç, markanın 2025 yılındaki performansına göre de ciddi bir gerileme gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 242 sorunla 31 marka arasında 23. sırada yer alan Volvo, sektör ortalamasının altında kalsa da bu yılki kadar kötü bir tablo çizmemişti.

SORUNUN KAYNAĞI: YAZILIM VE ELEKTRİKLİ MOTORLAR

2026 yılındaki bu düşüş, J.D. Power'ın vurguladığı genel sektör trendleriyle de örtüşüyor. Analistler, özellikle uzaktan (OTA) yazılım güncellemeleri konusunda kullanıcıların ciddi hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor. Ayrıca, şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) ve tamamen elektrikli araçların, geleneksel benzinli ve hibrit motorlara göre daha fazla sorun çıkardığı görüldü.

Volvo’nun son yıllarda ürün gamındaki elektrikli ve hibrit modelleri artırması ve yazılım tarafında yaşadığı zorluklar, bu sonucu kaçınılmaz kıldı.

DAYANIKLILIKTAN LÜKSE GEÇİŞ

Geçmişte Volvo reklamları "dayanıklı mallara yatırım yapın" veya "Volvo'nuzu ondan nefret ediyormuşçasına kullanın" gibi sloganlarla markayı konumlandırıyordu. Ancak günümüzde İsveçli dev, Alman rakipleri gibi dayanıklılıktan ziyade teknoloji, tasarım ve lüks vurgusuna yönelmiş durumda.

Volvo artık sadece dayanıklı bir araç değil, bir lüks tüketim ürünü olarak pazarlanıyor. Son dönemde EX30 modelinde yaşanan yazılım hataları ve pazar stratejilerindeki değişimler markayı zorlasa da Volvo, yeni nesil elektrikli araçlarıyla bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Sıra Marka PP100 Puanı 1 Lexus 151 2 Buick 160 3 MINI 168 4 Cadillac 175 5 Chevrolet 178 6 Subaru 181 7 Porsche 182 8 Toyota 185 9 Kia 193 10 Nissan 194 11 BMW 198 12 Hyundai 198 13 Industry 204 14 Genesis 208 15 Mitsubishi 208 16 Mazda 210 17 Honda 211 18 Ram 216 19 Lincoln 217 20 Ford 228 21 GMC 229 22 Acura 233 23 Infiniti 233 24 Mercedes-Benz 235 25 Audi 244 26 Jeep 267 27 Land Rover 274 28 Volvo 296 29 Volkswagen 301 30 Tesla^ 226

NCAP TESTLERİNDEN 5 YILDIZ ALIYOR

Öte yandan, Volvo'nun Euro NCAP testlerine bakıldığında farklı bir tablo çıkıyor. Dünyaca ünlü markla, 2017 ve 2018'de toplam 6, 2022, 2024 ve 2025'te girdiği toplam 3 testten de 5 yıldız almayı başardı.

