Omoda, Türkiye'de ikinci modelini satışa sundu. Peki Yeni Omoda 7 Neo, neler sunuyor, özellikler ne ve fiyatı ne kadar?

Chery çatısı altında yer alan ve birleşen Omoda&Jaecoo markalarının yeni modeli Türkiye’de satışa çıktı. Yeni Omoda 7 Neo 2.680.000 TL’den listeye girdi.

145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motorla gelen Omoda 7, 7 ileri DCT şanzımanla kombine ediliyor. SUV modelin 0’dan 100’e hızlanması 10,4 saniye sürüyor. Aracın, ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 7,3 litre.

Omoda'dan Türkiye'de ikinci model: İşte Omoda 7 fiyatı ve ayrıntıları

Model, 4.66 metre uzunluğa, 2.72 metre aks mesafesine ve 614 litre bagaj hacmine sahip. Arka koltukların yatırılmasıyla bu alan 1371 litreye çıkabiliyor. 4x2 önden çekişli olan SUV’da önde McPherson, arkada çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon var. Aracın maksimum hızı ise 190 km/sa.

Omoda 7 Neo'nun iç mekanında 8,88 inç gösterge paneli ve 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı bulunuyor. Ayrıca ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli otomatik klima, kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı sesli komut sistemi, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, 540 derece gelişmiş görüş sistemi ve panoramik cam tavan bulunuyor.

OMODA&JAECOO FİYAT LİSTESİ

Omoda 5 Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2.120.000 TL

Omoda 7 Neo 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2.680.000 TL

Jaecoo 7 Revive 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2.330.000 TL

Jaecoo 7 Evolve 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2.390.000 TL

Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2.680.000 TL



