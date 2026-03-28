Volkswagen, Çin pazarındaki iddiasını yeni nesil teknoloji ve agresif fiyatlandırma ile bir üst seviyeye taşıyor. Şirketin Çin’deki yeni alt markası ID.UX çatısı altında satışa sunulan ve 730 km menziliyle dikkat çeken yeni elektrikli SUV modeli global otomobil dünyasında büyük ses getirdi.

Volkswagen'in Çin’de XPeng ile birlikte geliştirdiği ilk elektrikli aracı olma özelliğini taşıyan SUV modeli, ID.UNYX 08 için ön siparişler açıldı. BYD'nin 2023'te Volkswagen'in Çin'deki en çok satan otomobil markası olarak 15 yıllık serisini sona erdirmesinin ardından Volkswagen geri dönüş yapmayı hedefliyor. Avrupa otomobil üreticisi, "Çin'de, Çin için" stratejisinin bir parçası olarak, ID.UNYX 08 ile başlayarak bu yıl birçok yeni elektrikli araç piyasaya sürme planıyla atağa geçiyor.

F segmentindeki ID.UNYX 08, Volkswagen'in Çin birimi tarafından geliştirilen yepyeni bir tasarım diline sahip. Modelin ön tarafında aydınlatmalı logo ve ince gündüz farları mevcut. 400'den fazla bağımsız LED’le kişiselleştirilmiş animasyonlar oluşturulabiliyor.

EKRANLARIN KAPLADIĞI İÇ MEKAN

Aracın, 5.000 mm uzunluğa, 1.954 mm genişliğe ve 1.672 mm yüksekliğe sahip olan ve 3.030 mm dingil mesafesi bulunuyor. İç mekanda 2.4K çözünürlüğü sahip 15 inçlik iki ekran ve 10,25 inçlik sürücü ekranı yer alıyor.

800V mimarisini kullanan ID.UNYX 08, yüksek hızlı şarj ve yüksek verimlilik sunuyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonları olan araçta, CATL’in 82 kWh ve 95 kWh kapasiteli paketleri mevcut. 95 kWh’lık batarya paketi CLTC döngüsüne göre 730 kilometreye kadar menzil vadediyor. Bu menzil Avrupa standartlarındaki WLTP’ye göre yaklaşık 650 kilometreye denk geliyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Sensör ordusuyla donatılan araçtaki sistemde 11 kamera, dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör bulunuyor. Seviye 2 otonom sürüşe sahip olan araç, noktadan noktaya ulaşabiliyor. Ayrıca, sık kullanılan park alanlarını hafızasına alarak, kendisi park yapabiliyor.

REKABETÇİ FİYAT

Avrupa pazarına kıskandıracak teknolojilerle donatılan model 30 bin euroluk başlangıç fiyatıyla Çin’de ön siparişe açıldı. 16 Nisan’da da resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

ÇİN’DE UCUZA TEKNOLOJİ, AVRUPA’DA YÜKSEK FİYAT POLİTİKASI

Çin’de sertleşen rekabet ortamında yer almak isteyen Avrupalı otomotiv devlerinin ucuz fiyat ve yüksek teknolojisi politikası Avrupa’da tepki çekiyor. Aynı markalar Avrupa pazarında yüksek fiyatlara çıkarken, teknolojik donanımları da aynı oranda sunmamakla eleştiriliyor.

