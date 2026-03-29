Elektrikli araç dünyasında fiyat savaşları yeni bir boyuta taşındı. Çinli otomotiv devi Leapmotor, küresel pazarda büyük ses getirecek yeni kompakt SUV modeli A10’u resmi olarak satışa sundu. Sadece 9.500 dolarlık (yaklaşık 425 bin TL) başlangıç fiyatıyla dikkat çeken araç, hem ekonomik hem de teknolojik özellikleriyle rakiplerine doğrudan meydan okuyor.

Leapmotor’un "uluslararası model" olarak tanımladığı A10, sadece Çin iç pazarı için değil, Avrupa ve diğer küresel pazarlar hedeflenerek tasarlandı. Uluslararası adı B03 olan aracın teknik detayları, fiyatına göre oldukça iddialı.

4.27 metre uzunluğuyla şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlayan araç, geniş iç hacmiyle SUV konforunu sunuyor. Farklı batarya paketleriyle sunulan A10, 505 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Türkiye'ye gelirse olay olur! 9500 dolarlık elektrikli SUV'da yok yok

Uygun fiyatına rağmen Leapmotor'un kendi geliştirdiği akıllı kokpit çözümleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Sürüş asistanları ve multimedya sistemi Qualcomm 8295 ve 8650 çiplerinden güç alıyor.

İç mekanda 14,6 inçlik 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı yer alıyor. Leapmotor A10’un en büyük kozu ise LiDAR sensörü. Bu teknoloji şehir içi navigasyon destekli sürüş, otoyol asistanı ve hafızalı park alanı gibi sürüş deneyimi sunuyor.

Tek elektrik motoru ve iki batarya paketiyle gelen model, 70 kW (94 hp) ve 90 kW (121 hp) güç seçenekleri sunuyor. 39,8 kWsa batarya paketiyle 403 km CLTC menzili ve 53 kWsa batarya paketiyle 505 km CLTC menzil vadediyor. Bu bataryalar 16 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

Başlangıç fiyatı 9.500 dolar olarak belirlenen modelin, en dolu versiyonu olan LiDAR destekli paketi ise 12.600 dolardan satılacak.

TÜRKİYE’YE GELİRSE FİYATI NE OLUR?

Stellantis ile ortaklık kuran markanın Türkiye’de T03 modeli satışa çıkmıştı. Bu model Çin’den Türkiye gelirse fiyatının vergilerle 950 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması beklenebilir. Stellantis’in İspanya’daki tesislerinde üretilerek Türkiye’ye gelmesi durumunda daha düşük vergi uygulanacağı için 700 bin TL seviyesine düşebilir.

Özellik Detay Araç Modeli Leapmotor A10 (Uluslararası adı B03) Araç Tipi Kompakt SUV Başlangıç Fiyatı 9.500 Dolar (Yaklaşık 425.000 TL) En Dolu Versiyon Fiyatı (LiDAR destekli) 12.600 Dolar Hedef Pazarlar Çin, Avrupa ve diğer küresel pazarlar Uzunluk 4.27 metre Menzil 505 kilometreye kadar Batarya Paketleri 39,8 kWsa (403 km CLTC menzil), 53 kWsa (505 km CLTC menzil) Batarya Şarj Süresi (%30-%80) 16 dakika Güç Seçenekleri 70 kW (94 hp), 90 kW (121 hp) Akıllı Kokpit Çözümleri Leapmotor'un kendi geliştirdiği çözümler Sürüş Destek Sistemleri Gelişmiş sistemler, Qualcomm 8295 ve 8650 çiplerinden güç alıyor İç Ekran 14,6 inç, 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı Öne Çıkan Teknoloji LiDAR sensörü (şehir içi navigasyon destekli sürüş, otoyol asistanı, hafızalı park alanı) Türkiye Beklentisi (Çin'den gelirse) 950.000 TL - 1.000.000 TL arası (vergilerle) Türkiye Beklentisi (İspanya'da üretilirse) 700.000 TL seviyesi (daha düşük vergi ile)

