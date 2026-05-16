Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile dağıldı! Anne ve kızı hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada anne ile kızı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı.
- Kaza, Mut-Silifke karayolunun Karadiken Mahallesi mevkisinde otomobilin şeridinden çıkmasıyla meydana geldi.
- Otomobil sürücüsü Adem Korkmaz idaresindeki araç, karşı yönden gelen yabancı plakalı tırla çarpıştı.
- Kazada otomobilde bulunan anne Emine Korkmaz ve kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
- Otomobil sürücüsü Adem Korkmaz ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Silifke karayolunda meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. Karadiken Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu bir aile dağıldı.
ANNE-KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, Adem Korkmaz idaresindeki otomobilin şeridinden çıkması sonucu karşı yönden gelen yabancı plakalı tırla çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan anne Emine Korkmaz ve 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada araç sürücüsü Adem Korkmaz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI
Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga götürülürken, tır sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.