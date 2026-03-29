Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından hakkında çıkan “parmağı koptu” iddialarını net bir dille yalanladı. Dikiş atılan parmağının yerinde olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, kısa sürede sahalara dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayan Noa Lang, sakatlığına dair spekülasyonlara son noktayı koydu. Hollanda Milli Takımı’nın Norveç ve Ekvador maçları için aday kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki yıldız, sağlık durumu ve hakkında çıkan asılsız iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK SÜRECİ VE TEDAVİ PLANI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, oyuncunun Norveç karşısında riske edilmeyeceğini ancak Ekvador maçındaki durumunun seyrine göre karar verileceğini duyurmuştu. Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman da bu rapor doğrultusunda Lang’ı Norveç maç kadrosuna almayarak dinlendirdi.

Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Telegraaf'ın haberine göre; başarılı kanat oyuncusu, Norveç maçının ertesi günü yapılan antrenmanda takımdan ayrı ve grupla birlikte karma bir çalışma gerçekleştirdi. Galatasaray sağlık heyetinin oyuncuyla anlık temas kurduğu belirtilirken, Lang'ın Ekvador karşısında süre alması bekleniyor.

Noa Langtan sakatlık iddialarına net cevap: "Parmağım yerinde

"PARMAĞIM HALA YERİNDE!"

Milli takım kampında Ziggo Sport kanalına konuşan Noa Lang, sakatlık anını ve sonrasındaki süreci "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." sözleriyle anlattı.

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında parmağının koptuğuna dair çıkan haberleri yalanlayan Lang, medyaya sitem ederek "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." durumu netleştirdi.

"NEYSEKİ BACAKLARIM HALA SAĞLAM"

Yaşadığı durumu esprili bir dille değerlendirmeyi de ihmal etmeyen Hollandalı yıldız, günlük hayattaki tek engelinin oyun konsolu olduğunu belirterek "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı ve açıklamalarını sonlandırdı.

