Nicolo Zaniolo’nun Udinese formasıyla sergilediği performans, kulübü harekete geçirdi. İtalyan ekibi, Galatasaray’dan kiralanan yıldız oyuncunun bonservisini almak için opsiyonu değerlendirmeye hazırlanıyor.

Nicolo Zaniolo’nun geçtiğimiz yaz Galatasaray’dan Udinese’ye kiralanmasının ardından ortaya koyduğu performans, oyuncuyu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Serie A ve İtalya Kupası’nda toplam 30 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik katkısıyla takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Bu performans doğrultusunda Udinese’nin, Zaniolo’nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmaya her geçen gün daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Nicolo Zaniolo

2 ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMİ

Tuttomercatoweb kaynaklı habere göre; siyah-beyazlı kulüp, İtalyan oyuncunun bonservisini almak için 10 milyon euro ödemeyi planlıyor. Ayrıca haberde, alternatif bir opsiyon olarak 5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşmesi ve Galatasaray’a sonraki satıştan yüzde 50 pay verilmesi maddesinin de sözleşmede bulunduğu hatırlatıldı.

Udinese’nin vereceği nihai kararın, önümüzdeki dönemde futbolcuya ulaşabilecek tekliflerle doğrudan bağlantılı olacağı belirtilirken; Zaniolo’nun muhtemel bir Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimali göz önüne alındığında, transfer piyasasında değerini koruduğu vurgulandı.

Zaniolo bu sezon 11 gole direkt katkı verdi

"ONA SAHİP OLMAK AYRICALIK"

Kulübün futbol direktörü Gianluca Nani ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Zaniolo son derece önemli bir oyuncu. Ona sahip olmak bizim için bir ayrıcalık, aynı şekilde onun da bizimle oynaması bir ayrıcalık. Birlikte devam etmek istiyoruz; elimizde bu yönde bir opsiyon var ve bunu değerlendirmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası