Türkiye Gazetesi

Twitter’ı oldukça aktif kullanan Elon Musk, yine tartışılan bir açıklamaya imza attı. Ancak bu kez rakip şirketler, yetkililer ya da bir başkası hakkında konuşmadı. Musk, Tesla’nın otonom sürüş sistemine 2 bin dolar zam yaptığını duyurdu.

Tesla’nın geliştirdiği tam otonom sürüş teknolojisinin fiyatı Kasım 2020’de 8 bin dolardan 10 bin dolara çıktı. Musk’ın açıklamasına göre ikinci kez zam gelen hizmetin fiyatı 17 Ocak’tan itibaren 12 bin dolar olacak.

Pek çok Twitter kullanıcısı Musk’ın tweet’inin altına yüzlerce eleştiril yorum yazdı.

TAM OTONOM SÜRÜŞ DEĞİL

2 yıl içinde ikinci kez zam yapılan teknoloji aslında tam otonom sürüş de sağlamıyor. Araç sahibinin belli aralıklarla direksiyona dokunmasını gerektiren sistem, otomatik şerit değiştirme ve park etmenin yanı sıra bazı otoyollarda direksiyon yardımı da sağlıyor.

Şu anda tam otonom sürüş yasal olmadığı için henüz sistem tam anlamıyla kullanılamıyor. Bu arada, Elon Musk ilerleyen zamanlarda güncellemelerden dolayı yeniden zam yapacaklarını belirtti.

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