Türkiye Gazetesi

2015-2016 yılları arasında yaklaşık olarak bir yılını Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda geçiren emekli NASA astronotu Scott Kelly, son günlerde sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntülerinden olan ISS'de giydiği goril kostümü ile ilgili merak edilenleri anlattı. Verdiği röportajda 2016 yılında gerçekleşen olayın perde arkasını anlatan Kelly, kostümü ikiz kardeşi Mark Kelly'nin kendisine gönderdiğini belirtti.

Scott, ikiz kardeşi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kardeşinin ona goril kostümü gönderdiğini söylediğini ve kendisinin buna şaşırdığını ifade etti. Emekli astronot, kardeşine neden goril kostümü gönderdiğini sorduğununda Mark Kelly'nin kendisine "Çünkü daha önce uzayda hiç goril olmamıştı" cevabını verdiğini belirtti.

KOSTÜM İKİNCİ DENEMEDE ISS'YE ULAŞTI

Mark Kelly goril kostümünü ilk olarak 2015 yılında gönderdi ancak Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Haziran 2015'te gerçekleştirdiği kargo görevinde, kostümün bulunduğu roketin infilak etmesi nedeniyle kostüm Scott'a ulaşmadı. Pes etmeyen Mark, kardeşiyle yaptığı bir diğer telefon görüşmesinde kendisine yeni bir kostüm daha gönderdiğini belirtti ve 2016 yılında kostümü ulaştırmış oldu.

Scott, 23 Şubat 2016'da kostümü giyerek Britanyalı astronot Tim Peake'i kovaladığı anları Twitter hesabından paylaştı. Görüntüler, 9 Ocak'ta bir Twitter kullanıcısının tekrar paylaşması ile viral oldu ve 9 milyondan fazla görüntüleme ile 350 binden fazla beğeni aldı. Görüntülerin oldukça sevilmesi ve binlerce beğeni ve paylaşım alması ile ilgili konuşan Scott Kelly, "Millet tabii ki sevdi. Uzay gorilini kim sevmez ki?" dedi.

KOMİK GÖRÜNMESİ İÇİN KURGULAMIŞLAR

Videonun bunca yıldan sonra internette tekrar dolaşmasına şaşırdığını belirten Scott, Peake'in olaydan haberdar olduğunu ve videoyu komik görünmesi için kurguladıklarını açıkladı.

57 yaşındaki emekli astronot, goril kostümünden haberdar olmayan diğer astronotlarla daha çok eğlendiğini belirtti ve ISS'deki Rus kozmonotların yanına uğradığını ve grubun kahkaha attığını kaydetti.

Scott, goril kostümünü daha sonra çöpe attığını belirterek, "Uzayda goril kostümüyle bir başkasının yapacaklarından sorumlu olmak istemedim" ifadelerini kullandı.

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