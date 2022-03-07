Türkiye Gazetesi

‘AI Tomorrow Summit’ isimli etkinlik için geri sayım başladı... Metaverse, NFT ve akıllı şehirler gibi pek çok yenilikçi teknolojinin ele alınacağı zirvenin 60 katılımcı ve 15 oturumdan oluşacağı açıklandı. Bununla birlikte, yapay zeka etkinliği herkese açık ve ücretsiz olacak.

Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) yaptığı açıklama ile 11 Mart’ta başlayacak AI [Tomorrow Summit] etkinliğinin ayrıntılarını paylaştı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021’de açıklanan “Türkiye Yapay Zekâ Stratejileri”ni desteklemek, yapay zeka üzerine kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan etkinlikte metaverseden NFT’ye, sağlıktan akıllı şehirlere, savunma ve güvenlikten Avrupa Birliği (AB) ve Hukuk’a kadar 15 oturumun yer alacağı belirtildi.

Etkinlik ile teknoloji şirketlerinden STK temsilcilerine, medya mensuplarından öğrencilere kadar yapay zekaya ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyorlar. Bu arada, zirvenin 2023 yılında ise yurt dışında yapılması planlanıyor.

AIPA'nın açıklamasında, 15 oturumun ardından düzenlenecek “AITS Awards” töreni ile yapay zekâdan faydalanılarak yapılan ölçümler sonucunda, yapay zekâ alanında çalışmalara öncülük etmiş ve katkı vermiş isimlere çeşitli ödüllerin verileceği duyuruldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Zimmerman'ın görüşlerine de yer verildi.

TÜRKİYE'NİN UYDUSU VURGULANDI

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekânın bir tercih meselesi olmadığına değinerek, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda kalkınma hedeflerinin en büyük taşıyıcılarından birisi olduğuna dikkati çekti. Koç, "Cumhurbaşkanımız her fırsatta, Türkiye’nin dijital dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, 'yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve tüm dünyaya satan bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin' altını çizmektedir." dedi.

Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’nin bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan, yeni nesil dijital teknolojilerle donatılmış İHA-SİHA sistemleri ile dünyada lider konuma yükselen, dijital oyun şirketleri küresel firmalar tarafından milyarlarca dolara müşteri bulan bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Ali Taha Koç, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak temel hedefimiz, bu dönüşümü sürdürülebilir kılarak, dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmaktır. Yapay Zekâ Politikaları Derneği tarafından tüm paydaşların katılımıyla düzenlenen 'AI Tomorrow Summit' geleceği yakalamak adına önem arz etmektedir.” diyerek sözlerini sürdürdü.

YAPAY ZEKA ZİRVESİ BAŞLIYOR

Prof. Dr. Zimmerman ise, “İnsanların yapay zekanın yapabileceğini düşündükleri ile yapay zekanın yapabilecekleri arasındaki uçurum büyüyor. İnsan-yapay zekâ iş birliğini geliştirmek için, her biri için rolleri ve sorumlulukları daha iyi tanımlamamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu, “AIPA ailesi olarak 11 Mart Cuma günü Türkiye'nin en kapsamlı yapay zekâ zirvesi olan AI Tomorrow Summit'i düzenleyecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

AI Tomorrow Summit etkinliğiyle birlikte 11 Mart’ın deyim yerindeyse yapay zekâ günü olacağını belirten Küçükşabanoğlu, zirvede ulusal ve uluslararası alanda uzmanlaşmış 61 konuşmacı olacağını söyledi.

Türkiye'nin en kapsamlı yapay zekâ zirvesi 11 Mart'ta online düzenlenecek ‘AI [Tomorrow Summit]’ adlı etkinliğinin temasının "Geleceğe Geç Kalmayın" olarak belirlendiğini belirten Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu "Türkiye’nin en kapsamlı yapay zekâ etkinliği olacak. Gençlerin yapay zekâya ilgisi var ama bilgisi yok. Zirve ile ilgiyi bilgiye dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Türk akademisyenler buldu: Kemik yaşını yapay zeka ile tespit edecek sistem Türk akademisyenler, kemik yaşını yapay zeka ile bir dakikanın altında sürede tespit edecek sistem geliştirdi. İki akademisyenin desteğiyle geliştirilen sistem bütün hastanelere yayılacak.