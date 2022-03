Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformları büyük ilgi görmeye başladı. Binlerce insan, metaverse platformlarında sanal arsalar, yatlar, binalar satın almaya ve yatırım yapmaya başladı. Kimliği gizli bir kullanıcı ise Kahramanmaraş Kalesi'nde sanal olarak satın aldığı iş yerine Fransız bayrağı dikerek tepki topladı. Kullanıcı, herkesin buraya erişebilmesi için canlı izleme seçeneği de ekledi.

'100 SENE ÖNCE ALDIKLARI DERS YETMEMİŞ'

KSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu, "Gerçekte yapamadıklarını sanalda yapmaya çalışıyorlar" diyerek Kahramanmaraş Kalesi'ndeki iş yerine Fransız bayrağı diken kullanıcıya tepki gösterdi.

Şevki Karabekiroğlu (solda) metaverse platformunu inceliyor. (Foto: İHA)

Konuşmasının devamında Karabekiroğlu, "Kaleye Fransız bayrağı koyanlar, Fransız olabilir veyahut onlara kendini yakın gören birileri olabilir. Bu da bize şunu ifade eder; 100 sene evvel aldıkları ders onlara yetmemiş, içlerinde bir ukde kalmış. O zaman başaramadıkları şeyi bugün en azından sanal alemde başarmak adına böyle bir kendi kendilerini tatmin edecek bir yola girmişler. Fakat bu yolların çıkmaz yol olduğunu anlamıyor ve bilmiyorlar. Neden? Türk milletini hala tanımıyorlar." dedi.

'AYAĞI YERE BASAN BİR MEDENİYETİMİZ VAR'

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu, tepkisini sürdürdü: "Şimdi bu adamlar bizim erişemeyeceğimiz bir alandan bize vurdular. Yani metaverse, bizim şu anda tam manası ile elimizin kolumuzun uzanamayacağı bir alan. Getirip o Fransız bayrağını koyarak bizim müdahale şansımızı elimizden almış gibi görünüyorlar. Fakat dediğim gibi ancak hayal aleminde yaşarlar. Onların sahip olduğu dünyada metaverse bir şey ifade edebilir. Ama Müslüman Türklerin dünyasında bunun karşılığı yok...

Bizim ayağı yere basan bir medeniyetimiz kültürümüz var, insani değerlerimiz var... Şimdi biz bu alanlardaki gerçekliği göz ardı edemeyiz. Edemeyeceğimize göre, buna uygun tedbirleri de almak zorundayız. Oradan gelecek tehlikelere karşın neslimizi koruyacağız fakat orada da bir varlık göstermemiz gerekiyorsa göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı artırılmış gerçeklik üzerine toplantı yaptı. Bu gerçeklere değindi orada. Bizim de yapmamız gereken özellikle ve özellikle bunu yapanların arka planındaki niyet. Biz o niyeti de çok iyi görmüyoruz. Yani insanları bir kuyunun içine hapsedip tabir yerindeyse kendileri dışarıda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar."

'TÜRKİYE HEDEF TAHTASINDA'

Metaverse'ün çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Karabekiroğlu, Rusya'nın yasakladığını söyledi.

Kahramanmaraş Kalesi'ndeki iş yerinde bulunan Fransız bayrağı (sağda) görünüyor.

Şevki Karabekiroğlu, "Öyle zannediyorum ki bunun arkasındaki büyük küresel aklın hedef tahtasında bir de Türkiye var. Bunu da şuradan biliyoruz. Onların yayınladığı şeyler var, The Economist gibi dergileri var. O dergilerde genellikle böyle tehlikeli liderleri tarif ederken veya tasvir ederken iki kişiyi çok koyuyorlar. Birisi Putin, bir tanesi de Tayyip Erdoğan. Yani bunlardan ne anlaşılıyor; bu küresel hedeflerde Rusya ve Türkiye ön planda ve önüne konulmuş bir hedef gibi görünüyor. Haliyle de bu hedefe bu adamlar her kanaldan saldıracaklar. Özellikle de şu an sanal alemden gelen bir saldırı var. Buna karşı da biz işte diyorum ve devlet olarak toplum olarak veya aydınlar olarak elimizden gelen çareyi, tedbiri almak zorundayız." dedi.

Sanal evrende arsa yarışı başladı: İstanbul altın değerinde Sanal evrene ilgi artmaya devam ediyor. Özellikle Ovr isimli oyun tabanlı Metavarse platformunda, arsalar kapış kapış satılmaya başladı. Sanal evrende İstanbul’daki arsaların çoğu satılmış durumda. Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da yaklaşık 11 bin parsel satıldı. Dünyanın 1.6 trilyon parsele bölündüğü sanal evrende İstanbul en değerli arazilerin başında geliyor. Şuan Çırağan Caddesi, Stadyum, saray, köprü gibi sembol alanlar çoktan satılmış durumda. İstanbul’da ortalama bir parselin fiyatı ise 200 lira civarında. Geniş bir sanal arazi alımının bedeli ise 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Sanal evren çılgınlığı başladı: 2.5 milyon dolara arsa satıldı Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse yatırımları hızlıca artıyor. En son Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin ileriki dönemlerde sanal evrene kayacağını söylemişti. Açıklamanın ardından birçok kişi sanal evrene yatırım yapmaya başladı. CeoDecentraland'in sanal evreninde ise 600 metrekarelik arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Başka bir metaverse projesinde ise sanal yat 600 bin dolara satıldı.