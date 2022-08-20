Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST kapsamında bu yıl yerli ve ileri teknoloji ürünler görücüye çıkacak. Bunlardan biri de Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk ile hayatımıza giren hyperloop teknolojisi. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) Müdürü Mehmet Ali Çimen, üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen hyperloop sistemlerinin TEKNOFEST’te yarışacağını belirterek “Hyperloop teknolojisi, yeryüzünde ses üstü hıza çıkabilecek bir ulaşım modu. Bu, tüm ulaşım sektörünü yıkıcı bir şekilde değiştirebilecek bir teknoloji. Örneğin, Amsterdam’a 1 günlük kara yolculuğu varken bunu 2-3 saat mertebesine indirebilecek. Türkiye’yi hyperloop teknolojisinde lider ülke konumuna sokmak istiyoruz” diye konuştu.

Yarışmaya katılan Hyperloop United Takımı’nın lideri Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Furkan Kayaalp de hyperloop tek nolojisi ile Ankara-İstanbul arasının 17 dakikaya kadar düşeceğini söyledi. Şu anda emekleme aşamasındaki teknolojinin 15-20 yıl sonra hayatımıza girmesini bekleniyor. TEKNOFEST’te yerli elektrikli otobüsler de yollara çıkacak. ASELSAN ve TEMSAN tarafından üretilen otobüsler 15 dakikalık şarjla 80 km yol gidiyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Türkiye’de ilk kez yerli ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun’da kullanılacak” diye konuştu.

TEKNOFEST Hack Karadeniz’de aranan hackerların Bakan Varank ile Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı TEKNOFEST Hack Karadeniz kapsamındaki yarışlar bütün heyecanıyla devam ediyor. Yarışan takımların bir dizi şifreyi çözerek iki gündür ulaşmaya çalıştığı hackerların, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı.

Azerbaycan’da düzenlenen TEKNOFEST Fransa basınında: Türk İHA’larına çarpıcı yorum Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TEKNOFEST, dünya basınında gündem oldu. İlk kez Türkiye dışında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Fransız basını tarafından yakından takip edildi. Fransız haber ajansı AFP tarafından yapılan haberlerde Türk İHA’larını "Türkiye'nin ciddi, ekonomik hamlesinin işareti" olarak nitelendirdiler. Sadece Fransa’da değil Almanya, İngiltere gibi ülkelerde de TEKNOFEST gündem konusu oldu.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan TEKNOFEST ziyareti Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Sancar, festival alanındaki teknoloji standlarını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile gezdi.