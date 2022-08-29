Türkiye Gazetesi

Türkiye Uzay Ajansı, ilk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda edildiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda, ''İlk yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz'' denildi.

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından ilk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda paylaşımı yayımladı.

''AMA ÜZÜLMEYİN, İMECE YOLDA''

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''İlk yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz. Ama üzülmeyin, İMECE yolda... Türkiye uydu ve uzay sistemleri alanında hak ettiği noktaya ulaşmaya çok yakın!''

Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, Dünya'nın çevresini 50 bin 224 kez turlarken, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

Mili uydu “Rasat” 9 yaşına giriyor Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu olarak TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanıp üretilen “Rasat”, uzaydaki 9 yılını dolduruyor. 17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan Rasat, bugüne kadar Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 binin üzerinde tur atıp 2 bin 800 üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdi.