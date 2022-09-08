Türkiye Gazetesi

2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) geçtiğimiz yıl duyurduğu Milli Uzay Programı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TUA’nın planlarından biri de uzaya bir Türk vatandaşını göndermek ve şu anda gönderilecek kişinin belirlenmesi süreci tamamlanmış değil.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2022’nin sonuna doğru seçilecek astronotun 4 ila 6 aylık eğitimi sürecinden geçerek hazır olacağını açıkladı. Nihayetinde TUA, Haziran ayında kapattığı başvuruları değerlendirerek 30 aday belirledi.

NTV’nin haberine göre, 36 bin astronot adayı başvurusunu değerlendiren TUA ekibi, 30 kişiyi seçerek aday listesini daralttı. Ankara’ya mülakat için çağrılan adaylardan 10’unun ise kadın olduğu bilgisi paylaşıldı. Adaylar, başvuru şartlarında da olduğu gibi mühendislik, astronomi, fizik ve tıp alanlarında eğitim görmüş kişiler arasından seçildi. 30 adayın sağlık testlerinden geçeceği aktarıldı.

UZAY YOLCUSU ADAYLARINA PSİKOLOJİK TEST

TÜBİTAK Uzay Yolcusu Proje Yöneticisi Ömer Ataş, konuya ilişkin, “Hem NASA'nın hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bazı standartları var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret edecek astronotlar için psikolojik testler, adaylar Ankara'ya geldiğinde yapılacak.'' dedi.

Ömer Ataş, açıklamasının devamında ise tarihlere ilişkin bilgi verdi. Kasım ayına doğru 30 kişi arasından sadece iki kişinin belirlenerek ABD’ye zorlu bir teste göndereceklerini belirtti. Ataş, ''Eğitim biraz yoğun ve zorlu olacak. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışma sistemleri hakkında teorik dersler alacaklar. Hem Avrupa hem de Japonya'nın modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bir bölümü ABD'de olacak." dedi.

İki aday arasından da biri seçilerek Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilerek Türkiye adına bilimsel deneyler yapacak.

Türkiye Uzay Ajansı duyurdu: İlk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda ettik Türkiye Uzay Ajansı, ilk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, ''İlk yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz'' denildi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım ilk Türk astronot için tarih verdi! Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ilk Türk astronotun gelecek yıl uzaya gönderilmesini planladıklarını belirtti.