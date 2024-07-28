Akıllı evlerde veri güvenliği hayati önem taşıyor. Bilişim Teknolojileri Uzmanı Tamer Demir, "Nasıl telefon, bilgisayar kullanırken şifre kullanıp gizli tutmanız gerekiyor ise, akıllı sistemler için de bu tedbirler önem arz ediyor" dedi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Akıllı evlerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte güvenlik ve mahremiyet koruma konuları da daha fazla önem kazanıyor.

Bu teknolojilerin sağladığı kolaylık ve konforun yanı sıra ev sahipleri güvenliklerini ve kişisel mahremiyetlerini koruma konusunda da endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu sistemlerin akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden kontrol edilebildiğine dikkat çeken AATD Kurucu Ortağı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Tamer Demir “Nasıl telefon, bilgisayar kullanırken şifre kullanıp gizli tutmanız gerekiyor ise, internetten alışveriş yaparken sanal kart kullanmanız daha güvenli ise, tarafınıza her ulaşan mesajı, mail’i, linki kullanmamanız önemli ise akıllı sistemler için de bu tedbirler gibi güvenlik duvarları oluşturmak ve sizin izin verdiğiniz kadar erişilebilir olmasını sağlamak o kadar önem arz ediyor. Evinizin kapısını açık bırakmanız ile kilitlemeniz arasında ne kadar güvenlik tedbiri taşıyorsanız bunu teknoloji için de böyle düşünmeniz gerekmektedir. Teknoloji kendi başına bunları sağlamaktan ziyade, bunu sizin daha az efor sarf ederek, daha aşılması zor bir hâle getiren ve bununla beraber hayatınızı kolaylaştıran bir mekanizmayı temsil etmektedir” dedi.