Türk şirketi ISSD tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı trafik yönetim sistemine bağlı akıllı kavşaklar hayat kurtarıyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Yapay zekâ destekli akıllı kavşaklar, ambulanslar ve polis araçları gibi acil durum araçları için sinyalleri önceliklendirebiliyor. Akıllı kavşaklar şimdilik geçiş üstünlüğüne sahip araçlara hizmet verirken, yayalar ve bisikletler için de çalışma başlatıldı.

"ÖNCELİKLİ ARACA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TANINIR"

ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, akıllı kavşak teknolojisinin, acil durum müdahale sürelerini yüzde 30 oranında azalttığını belirterek “Bu sistem, öncelikli aracın geldiği yöndeki sinyalizasyon süresini otomatik olarak ayarlayarak, trafiğin daha akıcı ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Algılama teknolojileri kameraları kullanarak öncelikli aracın konumunu ve yönünü tespit eder. Bu bilgiler ışığında sinyalizasyon cihazları anlık olarak yeniden programlanır ve öncelikli araca geçiş üstünlüğü tanınır. Böylece, acil durum araçları veya belirli bir görevi olan özel araçlar, trafik yoğunluğuna takılmadan hızlı ve kesintisiz bir şekilde yollarına devam edebilirler” dedi.

Yüzbaşıoğlu, akıllı kavşaklardan elde edilen verilerin kavşak tasarımlarının iyileştirilmesinde kullanılabileceğini ifade ederek “Bu veriler, şehirlerin trafik akışını daha güvenli ve verimli hâle getirmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, şehir planlamacıları ve trafik mühendisleri, bu bilgileri kullanarak daha bilinçli kararlar alabilecekler” diye konuştu.