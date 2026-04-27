Apple’ın yeni nesil giriş seviyesi iPad modeliyle birlikte uzun süredir eleştirilen isimlendirme sistemini değiştirmeye hazırlandığı konuşuluyor. Apple cephesinden gelen son sinyaller, şirketin daha sade ve anlaşılır bir isimlendirme stratejisine geçebileceğini gösteriyor.

Şu anda Apple, giriş seviyesi iPad modellerinde nesil bazlı bir isimlendirme kullanıyor. Ancak bu sistem, kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı bulunuyor. Örneğin “10. nesil iPad” gibi isimler, ürünün performansı veya konumu hakkında net bir fikir vermiyor.

Son modelde bu yaklaşımın değişmeye başladığı görülüyor. Apple’ın en son iPad’i, nesil numarası yerine doğrudan çip ismiyle “iPad (A16)” olarak adlandırılmıştı. Bu da performansı daha net ifade eden bir yaklaşım olarak yorumlanıyor. Marka, A16 giriş seviyesi iPad’in ardından, önümüzdeki dönemde A18 işlemcili yeni bir modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, iPad isimlendirmesini değiştirebilir: "iPad Neo" dönemi mi başlıyor?

IPAD NEO MU GELİYOR?

Yeni modelle birlikte bu değişimin daha da ileri taşınabileceği konuşuluyor. Şirketin son dönemde “Neo” markasını kullanmaya başlaması bu ihtimali güçlendiriyor. Aynı stratejinin iPad tarafına da yansıması halinde, yeni modelin “iPad Neo” adıyla piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

Yeni iPad modelinin A18 işlemciyle gelmesi ve yapay zekâ özelliklerine daha güçlü destek sunması bekleniyor. Ancak bu modelin büyük bir tasarım değişimi yerine daha çok donanımsal güncellemeye odaklanacağı ifade ediliyor.

Markanın Neo ismini tasarımda değişim yapmadığı bir modelde kullanmadan, daha kapsamlı yeni bir model için bekletmesi ihtimali de bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası