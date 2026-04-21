Apple’da tarihi değişim! Tim Cook görevi bırakıyor
Apple’da üst düzey yönetim değişimi duyuruldu. Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO’luk görevini bırakıp yönetim kurulu başkanı olurken, yerine John Ternus getirilecek.
Apple, uzun süredir beklenen üst yönetim değişikliğini resmen açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO Tim Cook’un görevini bırakacağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevine geçeceği bildirildi.
YENİ CEO JOHN TERNUS
Cook’un yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü CEO’luk döneminin ardından gerçekleşecek bu değişimle birlikte, şirketin yeni CEO’su John Ternus olacak. Ternus’un şu anda Apple’da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, bu geçiş sürecinin uzun süredir planlandığı vurgulanırken, Tim Cook’un yönetim kurulu başkanı olarak şirketin stratejik alanlarında ve küresel ilişkilerinde rol almaya devam edeceği ifade edildi.
APPLE'A 1998 YILINDA KATILDI
Tim Cook’un 1998 yılında Apple’a katıldığı, 2011’de Steve Jobs’un ardından CEO koltuğuna oturduğu ve görev süresi boyunca iPhone, Apple Watch ve Apple servis ekosistemi gibi birçok önemli ürün ve hizmetin gelişimine liderlik ettiği hatırlatıldı.
Yeni CEO John Ternus’un ise 2001 yılında Apple’ın ürün tasarım ekibine katıldığı, 2013’te donanım mühendisliği liderliğine yükseldiği ve 2021’de üst yönetim ekibine dahil olduğu bilgisi paylaşıldı. Ternus’un şirketin birçok kritik donanım projesinde aktif rol oynadığı kaydedildi.