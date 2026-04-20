Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, görevi sona erdi. Akçay yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Dr. Osman Cevdet Akçay, görevinden ayrıldı. Yaş haddi nedeniyle görevi sona eren 65 yaşındaki Akçay'ın adı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan 'Yönetim Komitesi' sayfasından kaldırıldı.

Merkez Bankasının kilit ismiydi! Görevi sona erdi

NİSAN AYI FAİZ KARARINDA YOK

Görev süresi sona eren Akçay'ın 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yer almayacağı öğrenildi.

Osman Cevdet Akçay

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Akçay, Türkiye’de rasyonel para politikasına dönüş sürecinin öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyordu.

Yaklaşık üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Akçay, seçim sürecinin para politikası kararlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak, maliye politikasında genişleme olması durumunda daha sıkı adımlar atabileceklerini ifade etmişti.

Akçay ayrıca, uygulanan politikaların önemine işaret ederek, bu adımların atılmaması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini dile getirmişti.

