Merkez Bankası'nın kilit ismiydi! Görevi sona erdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, görevi sona erdi. Akçay yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldı.
- Dr. Osman Cevdet Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
- 65 yaşındaki Akçay'ın görev süresi yaş haddi nedeniyle sona erdi.
- Akçay'ın adı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan 'Yönetim Komitesi' sayfasından kaldırıldı.
- Akçay, 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yer almayacak.
- Akçay, rasyonel para politikasına dönüş sürecinin öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyordu ve maliye politikasında genişleme olması durumunda daha sıkı adımlar atılabileceğini belirtmişti.
28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Dr. Osman Cevdet Akçay, görevinden ayrıldı. Yaş haddi nedeniyle görevi sona eren 65 yaşındaki Akçay'ın adı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan 'Yönetim Komitesi' sayfasından kaldırıldı.
NİSAN AYI FAİZ KARARINDA YOK
Görev süresi sona eren Akçay'ın 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yer almayacağı öğrenildi.
AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Akçay, Türkiye’de rasyonel para politikasına dönüş sürecinin öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyordu.
Yaklaşık üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Akçay, seçim sürecinin para politikası kararlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak, maliye politikasında genişleme olması durumunda daha sıkı adımlar atabileceklerini ifade etmişti.
Akçay ayrıca, uygulanan politikaların önemine işaret ederek, bu adımların atılmaması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini dile getirmişti.