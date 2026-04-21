Uzmanlar, panik atak ile kalp krizinin benzer belirtiler nedeniyle sıkça karıştırıldığına dikkat çekiyor. Uzun süren ve yayılan göğüs ağrısı, nefes darlığı ve soğuk terleme gibi durumlarda acil müdahale gerektiği vurgulanıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve yoğun korku hissinin hem panikatakta hem de kalp krizinde görülebildiğine dikkat çeken Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdi Sağca, iki hastalığın birbiriyle karıştırıldığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Kalp krizi sonrası yapılan tetkikler gerçeği ortaya çıkardı! Ciddi hastalığını öğrendi

Prof. Dr. Sağca iki hastalığın ayırıcı belirtilerini şöyle sıraladı:

“Panikatakta semptomlar genellikle stres ve kaygıyla başlar, kalp krizinde ise eforla artabilir. Panik atakta ağrı pozisyonla değişebilir, kalp krizinde ise değişmez. Yeni başlayan, 5-10 dakikadan uzun süren, sol kola, çeneye veya sırta yayılan göğüs ağrısında acil yardım istenmelidir. Bu belirtilere soğuk terleme ve mide bulantısının da eşlik etmesi durumunda kalp krizi düşünülmelidir. Gerçekten nefes alamama, dudaklarda morarma, ani ve şiddetli nefes darlığı acil değerlendirme gerektirir. Ayrıca ilk kez panikatak benzeri tablo yaşanıyorsa, 40 yaş üzerinde ortaya çıktıysa, bilinen kalp hastalığı varsa veya ataklar alışılmadık şekilde şiddetliyse mutlaka tıbbi değerlendirme yapılmalıdır.”

