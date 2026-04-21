Antalya Diplomasi Forumu’nda sorularımızı cevaplayan Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, dünyanın Gazze duyarsızlığına sitem etti: Cinayetler ve yıkım sürüyor. Dünya, Gazze’de başarısız olursa, başka yerlerde de başarısız olacak

Yeşim Eraslan / ANTALYA - Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Gazze’de soykırımın sürdüğünü belirterek kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Antalya Diplomasi Forumu’nda gazetemize konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Gazze’de yaşananlara ilişkin uluslararası topluma çarpıcı mesajlar verdi. “On yıllardır işgal altındayız, haklarımız ihlal ediliyor” diyen Ağabekyan, Gazze’de yaşananların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı. “Dünya uluslararası hukuku biliyor ve Gazze’de yaşananları gördü. Bu bir soykırım ve sonuçlarını bugün de yaşıyoruz. Üstelik bu süreç hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GAZZE İNSANLIK İÇİN BİR SINAV

Filistin meselesinin küresel bir test haline geldiğine dikkat çeken Ağabekyan, “Filistin, insanlık için bir sınavdır, Gazze bir sınavdır. Dünya burada başarısız olursa, başka yerlerde de başarısız olacaktır” dedi.

Türkiye’nin Filistin konusundaki rolüne işaret eden Ağabekyan, Ankara’nın hem Gazze hem Batı Şeria’da aktif destek verdiğini söyledi. “Türkiye, Filistin halkına güçlü destek veren ülkelerin başında geliyor. Sadece Gazze’de değil, Batı Şeria’da da hem insani hem kalkınma yardımları sağladı” ifadelerini kullandı. Ağabekyan, Kudüs’e yönelik desteklerin önemine de dikkat çekti.

ATEŞKES KALICI DEĞİL

Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağabekyan, sahada tam anlamıyla bir ateşkes olmadığını belirtti. Ağabekyan “Şu an kısmi bir ateşkes var ancak öldürmeler, yaralanmalar ve yıkım sürüyor. Rakamlar artmaya devam ediyor” diye konuştu. Kalıcı ateşkes için İsrail’in anlaşma şartlarına uyması gerektiğini vurgulayan Ağabekyan, “İkinci aşamaya geçmek istiyoruz ancak hâlâ birinci aşamada takılıyız” ifadelerini kullandı.



