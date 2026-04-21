Gülistan Doku soruşturmasında yeni tanık! "Vali’nin oğlu tecavüzü herkese anlatırdı"
Yeni şahit G.Y, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Türkay’ın sürekli çapkınlık yaptığını, bir kızı hamile bıraktığını söylediğini ve Glock marka silahını kendisine gösterdiğini anlattı. Koruma polisi de Gülistan’ın SIM kartını, valinin talimatıyla sosyal medyadaki bilgileri silen eski polis Gökhan Ertok’a gönderdiğini kabul etti
- Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu tanımadığını söylerken, arkadaşı G.Y. Sonel'in kendisine dolu şarjör ve mermileri gösterdiğini belirtmiştir.
- G.Y., Mustafa Türkay Sonel'in Umut Altaş aracılığıyla bir kızı hamile bıraktığını öğrendiğini ifade etmiştir.
- G.Y., Gülistan Doku'nun Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğunu ve bu çocuğun babasının Tunceli Emniyeti'nde polis olduğunu, bu polisin Doku'nun kaybolma olayını örtbas ettiğini duyduğunu aktarmıştır.
- G.Y., Umut Altaş'ın Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili olarak "yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar" dediğini belirtmiştir.
- Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Gülistan Doku'nun cinsel istismara uğradığı iddia edilen günde Gençlik Merkezi'nde olduğuna dair baz raporları olmasına rağmen, oraya gidip gitmediğini tam olarak hatırlamadığını ve büyük ihtimalle gitmediğini söylemiştir.
Gamze Erdoğan / ANKARA - Gülistan Doku soruşturmasının tutuklu şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde Gülistan’ı tanımadığını söylerken, arkadaşı G.Y. verdiği ifadede kendisini yalanladı.
“DOLU ŞARJÖRÜ VE MERMİLERİNİ BANA GÖSTERDİ”
6 yıl önce Munzur Üniversitesi'nde öğrenci olan G.Y., “Mustafa Türkay Sonel, kendisine ait BMW marka arabası ile yanıma geldiğinde arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm tabancayı, dolu şarjörünü ve mermilerini bana göstermişti. Ayrıca, Mustafa Türkay ve Umut Altaş sürekli çapkınlık yapıyorlardı. O dönemde Umut Altaş bana Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını da anlatmıştı” dedi.
G.Y., “Gülistan’ın Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğu, bu Rus uyruklu çocuğun babasının o dönemde Tunceli Emniyeti’nde polis olduğu ve bu polisin Gülistan’ın kaybolma olayını örtbas ettiğini duydum. O dönem Umut Altaş ile Gülistan Doku’nun kaybolma olayını konuşurken Umut Altaş bana Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili olarak, yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar demişti” diye konuştu.
VALİNİN OĞLU TÜRKAY SONEL’İN JANDARMA İFADESİ ÇELİŞKİLERDE DOLUYDU
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in beyanları, sadece teknik verilerle değil, kendi içindeki tutarsızlıklarla da dikkat çekmişti. Baz tespitlerine rağmen Sonel, “Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam” demişti. Öte yandan, Gülistan Doku’nun bir Gençlik Merkezi’nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen güne dair daraltılmış baz raporları Sonel’i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel’in verdiği ifade şu şekildeydi: “Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum, ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir.”