İki ülkenin savaş uçakları burun buruna! Baltık'ta tansiyon yükseldi!
Fransız savaş uçaklarının, geçtiğimiz hafta Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarını engellemek üzere 11 kez havalandığı bildirildi. Paris yönetimi, Moskova'ya sert tepki gösterirken, olayı 'provokasyon' olarak nitelendirdi.
- Fransız savaş uçakları, NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu'nda görev yaparken bölgedeki Rus askeri uçaklarını engellemek için 11 kez havalandı.
- Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, bu olayları alışılmadık derecede yüksek sayıda bir "provokasyon" olarak değerlendirdi.
- Engellenen Rus uçakları arasında silahlı savaş uçakları, istihbarat ve keşif uçakları ile nakliye uçakları bulunuyordu.
- Sözcü, bu durumu Rusya'nın St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında bir "güç gösterisi yapma denemesi" olarak yorumladı.
- Bu gelişme, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarında İHA tespit edilmesinin ardından NATO üyesi ülkelerin sınırlarına yönelik endişeleri artırdı.
- NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasını korumak ve müttefik savaş uçaklarının dönüşümlü olarak konuşlandırılmasıyla hava savunma kapasitesindeki eksiklikleri telafi etmek amacıyla yürütülüyor.
Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, Fransız savaş uçaklarının geçtiğimiz hafta NATO’nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında bölgedeki Rus askeri uçaklarını engellemek üzere 11 kez havalandığını açıkladı.
Fransa Silahlı Kuvvetleri, Fransız uçaklarının geçtiğimiz hafta Baltık bölgesinde Rus askeri uçaklarına müdahale etmek için birçok kez havalandığını açıkladı.
FRANSA'DAN TEPKİ: PROVOKASYON
Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransız uçaklarının NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında bölgedeki Rus uçaklarını engellemek amacıyla 11 kez havalandığını bildirdi. Vernet yaptığı değerlendirmede, söz konusu olayları alışılmadık derecede yüksek sayıda bir "provokasyon" olarak nitelendirdi.
Vernet, "Baltık Hava Polisliği Misyonu'nda görev yapan Fransız birliği, uçuş planı sunmadan veya telsiz bağlantısı kurmadan uçan Rus askeri uçaklarına yönelik çok sayıda engelleme gerçekleştirdi" dedi.
Sözcü, önlenen uçaklar arasında silahlı savaş uçakları, istihbarat ve keşif uçakları ile nakliye uçaklarının bulunduğunu söyledi.
"RUSYA'NIN GÜÇ GÖSTERME ÇABALARI"
Fransız Sözcü, bu durumu Rusya'nın ülkede düzenlenen yıllık St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında "güç gösterisi yapma denemesi" olarak değerlendirdi.
Söz konusu gelişmenin, son dönemde Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarında askeri insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından yaşanması, Ukrayna'daki savaşın NATO üyesi ülkelerin sınırlarına sıçrayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.
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NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası, müttefik savaş uçaklarının dönüşümlü olarak bölgede konuşlandırılmasıyla korunuyor. Misyon, bu ülkelerin hava savunma kapasitesindeki eksiklikleri telafi etmeyi amaçlıyor. Görev kapsamında NATO savaş uçakları, tanımlanamayan veya uçuş kurallarına uymayan hava araçlarını teşhis etmek ve engellemek amacıyla havalandırılıyor.