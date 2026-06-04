Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı galibiyetin ardından gözler şimdi Hollanda mücadelesine çevrilirken, voleybolseverler günün maç programını ve yayın bilgilerini araştırıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabında yoluna devam ediyor. İlk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, ikinci sınavında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maç saati, yayıncı kuruluş ve günün voleybol programı sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI? (4 HAZİRAN 2026)

Brezilya-Hollanda | 02.00 | S Sport, S Sport Plus

Kanada-Almanya | 03.00 | Yayın Yok

Çekya-Polonya | 10.00 | S Sport Plus

Çin-Tayland | 14.30 | S Sport, S Sport Plus

Türkiye-Hollanda | 22.30 | TRT Spor, S Sport, S Sport Plus

Ukrayna-Almanya | 23.30 | Yayın Yok

Bugün voleybol maçı var mı, Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta? (4 Haziran 2026)

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda voleybol maçı 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanacak.

Mücadele TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan yayın planına göre Filenin Sultanları'nın VNL maçları TRT ile S Sport iş birliği kapsamında voleybolseverlerle buluşuyor.

Filenin Sultanları, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Hollanda karşısında alınacak bir galibiyet, milli takımın ilk hafta etabındaki konumunu güçlendirmesi açısından önem taşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda maçının ardından İtalya ve Bulgaristan ile de karşılaşacak.

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