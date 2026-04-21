Türkiye genelinde eğitim kurumlarını hedef alan provokatif paylaşımlar ve saldırı girişimlerine karşı yargı, dev bir operasyon başlattı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; 72 ilin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalarda toplam 661 sosyal medya hesap sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

68'İ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan şüphelilerden 68’i tutuklanırken, 127 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 117 çocuk ailelerine teslim edilirken, 5 çocuk hakkında ise Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir uygulandı. Firari durumdaki 95 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, 249 kişinin gözaltı süreci sürüyor. Ayrıca, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

7 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası yaralanan öğrencilerin tedavi süreçlerine ilişkin Valilikten açıklama geldi. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan Çarşamba günü yaşanan elim hadisenin ardından hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumu yakından takip ediliyor. Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede “Tedavisi tamamlanan bir öğrencimiz taburcu edilmiştir. Yedi öğrencimizin tedavisi sürmekte olup, beş öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumları ilgili kurumlar tarafından yakından izlenmekte olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

