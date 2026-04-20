Kahramanmaraş canisi hayatta mı? Savcılıktan açıklama geldi
Kahramanmaraş’ta ortaokuldaki silahlı saldırı sonrası sosyal medyayı ayağa kaldıran iddiaların ardı arkası kesilmedi. "Failin ölmediği ve kaçırıldığı" yönündeki iddialar üzerine savcılıktan açıklama geldi.
- Olay sonrası incelemelerde failin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.
- Cenaze Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştır.
- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı katılımıyla otopsi yapılmış ve 16 Nisan saat 00.30'da tamamlanmıştır.
- Failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulanmıştır.
- Yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, olay sonrası yapılan incelemelerde failin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, olay yerindeki incelemeler sonucunda failin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, ardından cenazenin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan saat 21.45'te başlayıp, 16 Nisan saat 00.30'da tamamlandığı, defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği bildirildi.
İDDİALAR ASILSIZ
Failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi.
İsa Aras Mersinli'nin karşı sınıfında okuyan öğrenciden dikkat çeken sözler: Bir anda değişik ses çıkarmaya başlayan bir çocuktu
Öte yandan, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.