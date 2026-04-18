Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi dehşete düşüren olayla ilgili yeni detaylar gelmeye ise devam ediyor. Saldırganın karşı sınıfında okuyan N.S.O. (15), İsa Aras Mersinli ile ilgili "Farklı bir görünüşü olduğunu herkes biliyordu. Otururken bir anda koşmaya başlayan veya değişik ses çıkartmaya başlayan bir çocuktu." dedi.

Çarşamba günü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 8 öğrenci ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Saldırının yaşandığı okulda okuyan 8. sınıf öğrencisi N.S.O., saldırgan İsa Aras Mersinli ile karşılıklı sınıflarda okuduğunu belirterek, yaşadıklarını anlattı.

N.S.O.

Saldırganın dış görünüş ve karakter olarak farklı birisi olduğunu belirten N.S.O. şunları söyledi:

"BİR ANDA DEĞİŞİK SES ÇIKARTMAYA BAŞLAYAN BİR ÇOCUKTU"

"Saldırgan ile hiçbir konuşmuşluğum yok ama bahçede, koridorda görmüşlüğüm var. Saçma sapan hareketleri yapıyordu. Farklı bir görünüşü olduğunu herkes biliyordu. Otururken bir anda koşmaya başlayan veya değişik ses çıkartmaya başlayan bir çocuktu. Biraz farklıydı diğer insanlara göre. Kimse ondan şüphelenmemişti. Kimse, böyle bir olay olacağını düşünmemişti. Dikkat çekiyordu ama onun yapacağını hiç düşünmemiştim. Bu olaydan önce çocuğu hiç tanımıyordum sadece adını duyup görünüşünü biliyordum. Dış görünüşü veya hareketleri farklıydı ama böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmemişti"

İsa Aras Mersinli'nin karşı sınıfında okuyan öğrenciden dikkat çeken sözler: Bir anda değişik ses çıkarmaya başlayan bir çocuktu

VATANDAŞLAR DA TEPKİLİ

Saldırıdan sonra okulun önüne gelip dua eden vatandaşlardan Nazife Daş, İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan babası emniyet mensubu babası Uğur Mersinli'ye tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bu çocuklara içim parçalandı. Emniyet müdürü böyle olmaz. İnsan çocuğuna eğitim verir, atışa götürür mü? Emniyeti temsil eden adam çocuğunu atışa götürmez. Bu masumların ne suçu vardı. Analar, babalar ağlamasın. Benim 5 yaşındaki torunum okula gitmem diyor, ne yapacağım. Allah'tan korksunlar. Vicdan istiyorum millete"

