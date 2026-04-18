İstanbul Valiliği "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" dolayısıyla yarın kapanacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Buna göre saat 02.00'den program bitimine göre kapatılacak yollar şu şekilde:

- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya ile Yenikapı Mevkileri Arası),

- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Saat 04.00'ten program bitimine göre kapatılacak yollar:

- Kadir Has Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ayvansaray Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Mürselpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Abdulezelpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü,

- Reşadiye Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Avrasya Tüneli Acil Çıkışları,

- Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları,

- Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti,

- Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti,

- Tersane Caddesi Galata Köprü İstikameti.

Valilik ayrıca bu akşam saat 21.00'den sonra bu güzergahlarda park edilen araçların çekileceğini açıkladı.

KULLANILACAK ALTERNATİF YOLLAR

- Atatürk Bulvarı,

- Avrasya Tüneli Transit Yol,

- Atatürk Köprüsü,

- Haliç Köprüsü,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- D 100 Kuzey Güney Yol,

- Türkeli Caddesi,

- Aksaray Caddesi,

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,

- Onuncu Yıl Caddesi,

- Küçük Langa Aralıgı Caddesi,

- Tersane Caddesi,

- Necatibey Caddesi,

- Kemeraltı Caddesi,

- Refik Saydam Caddesi,

- Unkapanı Köprüsü."

Haberle İlgili Daha Fazlası