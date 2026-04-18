Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu tutuklandı. Tutuklu sayısı 9'a yükselirken Sonel ve oğlunun gözaltı işlemleri ise devam ediyor.
- Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.
- Bu tutuklama ile soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel gözaltında bulunuyor.
- Soruşturmada, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer gibi isimler daha önce tutuklanmıştı.
- Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da tutuklananlar arasında yer alıyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
TUTUKLU SAYISI 9'A ÇIKTI
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu dü n jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.
ESKİ VALİ VE OĞLU DA GÖZALTINDA
Dün adliyeye çıkartılan dönemin Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ise işlemleri devam ediyor.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.