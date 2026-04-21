23 Nisan özel oturumunda çocukların da katıldığı Meclis Genel Kurulu’nda, okul saldırıları gündeme taşınırken Numan Kurtulmuş araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı.

Esma Altın / ANKARA - TBMM’nin 106’ncı açılış yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün, Meclis Genel Kurulu’nda söz bu kez milletvekilleri yerine çocuklardaydı. Çocuk Meclisi’nin gündemi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırıları oldu. Çocuk özel oturumunda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırılar sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, tüm Türkiye’nin 86 milyon olarak bu acıyı eksiksiz yaşadığını söyledi.

Meclis’ten okullar için özel komisyon

"TBMM’DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK"

Kurtulmuş, okul saldırılarının arkasındaki gerçek sebeplerin ortaya çıkarılması için Meclis çatısı altında bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması konusunda çağrıda bulunarak, “Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız ve gerçekten bu acıya sebep olan gerçek failleri de ortaya çıkaracağız” dedi.

ÇOCUKLAR ARKADAŞLARINI UNUTMADI

Öte yandan, Çocuk Meclisi’nde söz alan çocuklar, okullarda yaşanan vahim olayların kendilerini ne kadar derinden etkilediğini dile getirdi. Temsili Meclis Başkanı İnci Yıldız Şentürk, “Böylesi zamanlarda biz çocuklara düşen vazife birbirimize daha sıkı sarılmak arkadaşlığımızı daha da güçlendirmek öğretmenlerimizin kıymetini daha iyi bilmek ve umudu hep birlikte diri tutmaktır. Derslerimize daha sıkı sarılacağız, öğretmenlerimizi emeklerine layık olmak için daha çok gayret göstereceğiz. Büyüklerine saygı duyan, sorumluluk almaktan kaçmayan, memleketinin derdiyle dertlenen çocuklar olarak Türkiye’nin yarınlarını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

