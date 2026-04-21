Balda sahtecilikle mücadelede yeni döneme giriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde değişiklik taslağı, denetim anlayışını kökten değiştiriyor.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Sahte bal üretimine karşı kontrol, nihai üründen üretim aşamasına kaydırılarak kaynağında müdahale dönemi başlıyor. Taslağa göre bal üretiminde kullanılan temel petekler ilk kez teknik kriterlere bağlanıyor. Piyasaya arz edilecek peteklerin belirlenen fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması zorunlu olacak. Parafin, stearin ve benzeri yabancı maddelerin tespit edilmesi halinde ürünler doğrudan uygunsuz sayılacak. Böylece katkılı ve düşük kaliteli peteklerin kullanımı fiilen sona erecek.

1 YIL UYUM SÜRESİ

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra üreticilere 1 yıl uyum süresi tanınacak. Bu sürenin ardından standartlara uymayan temel peteklerin piyasada bulundurulması ve satışı yasaklanacak. Böylece, bal üretim zincirinin ilk halkası kontrol altına alarak sahtecilik daha oluşmadan engellenecek.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SIKINTISI SAHTECİLİK

Yaklaşık 9 milyonu aşan kovan varlığı ve yıllık 115 bin tonluk üretimi ile dünyada bal üretiminde üst sıralarda bulunan Türkiye’deki bal sektöründe sahtecilik riski en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Son 4 aydaki denetimlerde 20 firmaya ait 25’ten fazla sahte bal ürünü tespit edilirken en sık karşılaşılan uygunsuzluklar arasında şeker şurubu katılması, katkı maddesi kullanımı ve etiket yanıltması yer alıyor.



