Sert ve uzun geçen kış mevsiminin ardından arıların zayıf düştüğü Erzincan’da, üreticiler yaz hasadına hazırlanmak için kovanlarda takviye besleme ve bakım mesaisine başladı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzincan’da olumsuz hava koşulları arıcılığı da etkiledi. Yeterli besin bulmakta zorlanan arılar için üreticiler takviye besleme yapmaya yöneldi. Zengin bitki çeşitliliğiyle öne çıkan kentte yaklaşık 125 bin kovan bulunurken, arıcılar yaz aylarında yapılacak bal hasadı öncesinde kovan bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kovanlarda uyanış mesaisi başladı: Erzincan’ın arıları bal için kanat çırpıyor

"ARILARIMIZA TAKVİYE YAPIYORUZ"

Arıların bakımına yoğun şekilde devam ettiklerini ifade eden Kalkan, "Bu yıl don olayı yaşandı. Besin çok önemli olduğu için arılarımıza takviye yapıyoruz. Kışın uzun sürmesi nedeniyle arılar zayıf çıktı. Buna rağmen elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"ZOR AMA KEYİFLİ BİR İŞ"

Lise son sınıf öğrencisi Zeynep Gülsüm Kalkan da ailesine destek olmak amacıyla arıcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Zor ama keyifli bir iş. Hem vakit geçiriyorum hem de babama yardımcı oluyorum." diye konuştu.

"BAL AÇISINDAN ÖNEML BİR POTANSİYEL"

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ise Erzincan’ın bitki florası ve bal üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Kentte özellikle geven ve kekik balının öne çıktığını dile getiren Özendi, Erzincan’daki kovan sayısına ek olarak dışarıdan gelen gezgin arıcılarla birlikte yaklaşık 200 bin kovanın bölgede faaliyet gösterdiğini belirtti. Özendi, birlik olarak arıcılara eğitim ve destek sağladıklarını ifade ederek, üretimin artırılması ve bal kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası