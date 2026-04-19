İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’nin tamamen yeniden işgal edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14’ün haberine göre Smotrich, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve bazı hükümet yetkilileriyle birlikte Batı Şeria’nın kuzeyindeki Sanur yerleşim biriminin yeniden açılışına katıldı. 2005 yılında uygulanan “ayrılma planı” kapsamında boşaltılan bölgede konuşan Smotrich, Hamas’ın silahsızlanmayı reddettiğini öne sürerek İsrail’in daha sert adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"YERLEŞİM YERLERİ KURULSUN" TALEBİ

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrıda bulunarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına alacak şekilde hazırlık yapması ve bölgede yeniden İsrail yerleşimleri kurulması talimatı verilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen plana rağmen, Smotrich’in bu yöndeki açıklamalarını sürdürmesi dikkat çekti.

"Ayrılma planı" 2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti tarafından uygulanmıştı. İsrail'in tek taraflı çekilme planı kapsamında Gazze'deki yerleşim birimleri ile askeri kamplar ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim birimi de boşaltılmıştı.

İsrail Meclisi, Mart 2024'te söz konusu planı iptal ederek "Ayrılma Planı Yasası'nın Kaldırılması" isimli yeni bir yasa kabul etmişti.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail, 2025'te Batı Şeria'da 28 binden fazla yasa dışı konutun inşasına onay vermişti.

