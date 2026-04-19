İran’ın nükleer programına karşı başlatılan harekat, beklenmedik bir asimetrik zafer doğurdu. Dünya petrol arzının kalbi Hürmüz Boğazı'nı nükleerden daha etkili bir 'caydırıcı silah' olarak kullanan Tahran, sığınaklardaki füze ve drone ordusuyla savaş planlarını altüst etti.

İran ile ABD arasında devam eden ateşkes görüşmelerinde tansiyon ve diplomasi hattı eş zamanlı olarak ısınıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın "görüşmeler çok iyi gidiyor" çıkışına Tahran kanadından cevap geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, müzakere heyetlerinin artık birbirlerini daha net anladığını açıkladı.

Galibaf, ilerleme kaydedilmesine rağmen anlaşmanın detayları konusunda taraflar arasında hala "büyük bir mesafe" olduğu uyarısını yaptı.

PAKİSTAN'DA İKİNCİ TUR HAZIRLIĞI

Önümüzdeki günlerde İran ve ABD heyetlerinin ikinci tur görüşmeler için Pakistan’da bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak masadaki en büyük engel, küresel petrol arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol mücadelesi olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin kritik bir toplantının Salı günü İslamabad’da yapılması bekleniyor.

NYT: BEKLENMEDİK BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

New York Times (NYT), ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer programını durdurmak için başlattığı savaşın beklenmedik bir sonuç doğurduğunu yazdı. İddialara göre İran, nükleer silahlardan bağımsız olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini "nihai caydırıcı güç" olarak kullanmayı başardı.

NYT'ye konuşan diplomatlar, "Gelecekte bir çatışma olursa, boğazı kapatmak İran'ın el kitabındaki ilk adım olacaktır. Coğrafyayı yenemezsiniz" görüşünde birleşiyor.

TRUMP'IN ABLUKASINA SOSYAL MEDYA GÖNDERMESİ

Başkan Trump, sosyal medya üzerinden Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine tamamen açık olduğunu savunurken, ABD Donanması'nın İran limanlarına giden gemileri zorla durdurduğu bir abluka süreci başlatmıştı. İran tarafı ise alaycı bir dille cevap verdi.

İran Büyükelçiliği, "Hürmüz Boğazı sosyal medya değil. Biri sizi engellerse, siz de onu engelleyemezsiniz" mesajıyla Trump hedef alındı.

"SAVAŞ ZARAR VERDİ AMA CEPHANELİK HALA GÜÇLÜ"

ABD ve İsrail saldırılarının İran’ın askeri kapasitesine önemli ölçüde zarar verdiği belirtilse de, saha raporları tam tersini söylüyor.

İstihbarat tahminlerine göre İran, savaş öncesi saldırı drone cephaneliğinin yaklaşık yüzde 40’ını elinde tutuyor.

FÜZE RAMPALARI SIĞINAKLARDAN ÇIKIYOR

Füze kapasitesindeki toparlanma ise daha hızlı ilerliyor. Ateşkes ilan edildiği sırada füze fırlatıcılarının yarısına erişebilen İran, mağara ve sığınaklara gizlenmiş 100 sistemi daha gün yüzüne çıkararak rampa stokunu savaş öncesi seviyesinin yüzde 60’ına çıkardı.

Enkaz altındaki füze stoklarını kurtarma çalışmaları tamamlandığında, İran'ın savaş öncesi füze kapasitesinin yüzde 70'ine yeniden kavuşacağı tahmin ediliyor.

