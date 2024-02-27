Ay'da yan yatan Odysseus'ın görevi yarıda kesilecek

ABD'li Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında uzaya yolladığı "Odysseus" adlı uzay aracının, iniş yaptığı Ay'da yan yatması üzerine Odysseus'un görevinin yarıda kesileceği bildirildi.

Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçen "Odysseus" adlı uzay aracı iniş yaptığı Ay'da yan yattı. Intuitive Machines Üst Yöneticisi Steve Altemus, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Ay'da yan yatan Odysseus'un "çok hızlı iniş yapması sebebiyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini" söyledi.

GÖREVİ YARIDA KESİLECEK

Intuitive Machines, uçuş kontrol mühendislerinin salı günü Odysseus ile temasını kaybetmeyi ve yan inişten beş gün sonra görevi yarıda kesmeyi beklediklerini söyledi.

NE KADAR BİLİMSEL VERİNİN KAYBOLACAĞI BİLİNMİYOR

Şirketin ve en büyük müşterisi NASA'nın önceki tahminlerine göre 7 ila 10 gün görev yapacak olan Odysseus'un ömrünün kısalması sonucunda ne kadar bilimsel verinin kaybolabileceği henüz kestirilemiyor.

1972'DEN BU YANA İLK KEZ AY'A İNİŞ

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti. 4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti. Ay'da yan yatan uzay aracının macerası kısa sürecek