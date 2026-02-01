Türkiye’de sosyal medya platformlarına uygulanan “temsilci bulundurma mecburiyeti” dijital oyun mağazaları için de geliyor. Artık Steam, Epic Games, PS Store ve Xbox Store gibi oyun mağazaları Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Temsilci atamayan platformların erişimi ise engellenecek.

ÖMER TEMÜR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının ayrıntıları belli oldu. Düzenleme, 15 yaş altına sosyal medya yasağının yanı sıra internet üzerinden dağıtılan, oynanan veya güncellenen dijital oyunların kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmaları da içeriyor. Buna göre oyun geliştiricileri ve yayıncıları “oyun sağlayıcı” olarak tanımlanırken, oyun sağlayıcıların oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirmesi zorunlu hâle geliyor.

Yaş derecelendirmesi yapılmayan oyunların Türkiye’de piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek. Oyunların satışının yapıldığı ve kullanıcılara sunulduğu dijital mağazalar ise “oyun dağıtıcı” olarak tanımlanıyor. Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, EA App, Ubisoft Store, GOG ve Rockstar Games Launcher gibi platformlar bu tanıma dâhil ediliyor. Türkiye’den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen oyun dağıtıcıları için cezalar kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. İhlalin devam etmesi durumunda ise internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Türkiye’de temsilci atanması hâlinde bant daraltma yaptırımı sona erecek.



