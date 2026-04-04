Orta Doğu’da krizlerin zirve yaptığı bir dönemde Türkiye, TAYFUN’dan SİPER-1’e, denizleri titreten ATMACA’dan sığınak delici HAYALET’e kadar yerli menzilli mühimmatlarıyla savunma hattını güçlendiriyor.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim, modern savaş doktrinlerinde hava savunma sistemleri ve füze teknolojilerinin belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmeler, son yıllarda savunma sanayine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Türkiye’nin yerlî ve millî füze projelerini de yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin geliştirdiği başlıca füze sistemleri arasında TAYFUN balistik füzesi, BORA taktik balistik füzesi, ATMACA gemisavar füzesi, SOM seyir füzesi ve HİSAR ile SİPER hava savunma sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

SİHA VE F-16’LARDA KULLANILACAK

Seyir füzeleri alanında geliştirilen SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat) ailesi ve onun daha gelişmiş versiyonu SOM-J, TSK’nın hassas vuruş kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. SOM-J, F-16 savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla uyumlu yapısı sayesinde öne çıkıyor.

TAYFUN BLOCK-4 ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Balistik füze tarafında BORA 280 kilometre menzile sahipken, Tayfun kısa ve orta menzil segmentinde 800 kilometreden 1.500 kilometrenin üzerine uzanan varyantlarıyla dikkat çekiyor. Seri üretim bandında olan TAYFUN’un Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatları devam ediyor.

KARADA VE DENİZDE ATMACA

ROKETSAN’ın geliştirdiği, envantere girmek için gün sayan seyir füzesi ATMACA, kara ve deniz versiyonları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücü; karada, denizde ve denizin altında menzilini yükseltecek.



Seri üretim bandına çıkacak olan SİPER-1 uzun menzil hava savunma sistemi, 100 kilometrenin üzerindeki menziliyle stratejik koruma sağlarken; seri üretimde olan HİSAR A ve HİSAR O sistemleri kısa ve orta menzilde görev yapıyor.

GAZAP VE HAYALET...

Tamamen yerli mühendislik ürünü olan GAZAP’ın, F-16’larda, F-4’lerde çok uzun yıllardır kullanılan MK-84 uçak mühimmatından en önemli farkı, çok daha parçacıklı bir yapı olması. İçerisinde 10 bin parçacık bulunan GAZAP, yaklaşık 970 kilogram, yüksek tahrip gücüne sahip bir uçak bombası.



Muadillerine oranla 6’da 1 oranla daha hafif olan ancak aynı etkiye sahip olan HAYALET ise sığınaklara ve yer altı depolarına yoğun hasar bırakmak amacıyla tasarlandı. ABD yapımı benzer bombaların 1,8 - 2,4 metre delme kapasitesine karşılık HAYALET, 7 metre etki kapasitesine sahip. Seri üretim bandına çıkan HAYALET, yapılan testlerde 90 metre derinliğe nüfuz etti ve 160 metre yatay etki oluşturarak infilak etti.

TB2 KENDİNİ KORUYACAK

Bayraktar TB2 platformu, yeni bir savunma kabiliyeti kazanarak önemli bir eşiği geride bıraktı. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen SPPOD-L kendini koruma podu TB2’ye entegre edildi ve sistemin flare atış testleri başarıyla tamamlandı. SPPOD-L sistemi, özellikle kızılötesi güdümlü füzelere karşı koruma sağlamak maksadıyla geliştirildi.

